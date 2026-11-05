La Diplomatura reunió a más de 50 funcionarios de las áreas de Trabajo, Producción y Formación de distintas provincias del país.

En esta noticia <b>Programa de formación</b>

El Puerto Dock Sud fue elegido por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) como sede de la jornada de cierre de la Diplomatura en Educación para el Trabajo, que reunió a más de 50 funcionarios de las áreas de Trabajo, Producción y Formación de distintas provincias del país.

La actividad estuvo encabezada por la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud, Mónica Litza, y contó con la participación de Ezequiel Berrueco, secretario ejecutivo del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL); Ricardo de Gisi, director de Educación Técnico-Profesional bonaerense; y Carlos Lombardo, secretario de Producción de Avellaneda.

Durante el encuentro, Litza destacó la necesidad de preparar a los trabajadores para las transformaciones tecnológicas, productivas y laborales que están modificando las actividades económicas en todo el mundo .

“Los puertos están cambiando, incorporan nuevas tecnologías y generan nuevas demandas de conocimiento y capacitación. Tenemos que anticiparnos a esas transformaciones y preparar a nuestra gente para el nuevo mundo del trabajo”, señaló Litza.

En ese marco, la presidenta destacó dos iniciativas que impulsa el Puerto Dock Sud. Aula Puerto, orientada a la formación y capacitación laboral vinculada con la actividad portuaria, y Dock Sud Global, destinada a fortalecer la inserción internacional de las empresas y generar nuevas oportunidades de desarrollo productivo.

“Queremos un puerto que no solo crezca en infraestructura y actividad, sino que también contribuya a generar capacidades, empleo y oportunidades para nuestra comunidad”, expresó Litza.

Durante la jornada, los participantes conocieron las principales características operativas y tecnológicas del complejo portuario y realizaron una recorrida por sus instalaciones, donde observaron el funcionamiento de las terminales y el movimiento de contenedores .

Programa de formación

Asimismo, con más de 200 inscriptos, la iniciativa Aula Puerto puso en marcha sus primeras capacitaciones en liderazgo, inglés aplicado al comercio exterior y seguridad e higiene.

Litza destacó que “el mundo del trabajo está cambiando vertiginosamente y en los puertos se evidencia todos los días”. Consorcio de Gestión Puerto Dock

“Creemos que el mundo del trabajo está cambiando vertiginosamente y en los puertos se evidencia todos los días. Por eso pensamos en crear y desarrollar Aula Puerto, esta plataforma que representa una política educativa en sí misma que permitirá a todos los inscriptos, muchos de ellos jóvenes, conocer, interpretar y acompañar esos cambios que se están produciendo”, destacó Litza.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades de quienes participan, incorporar conocimientos vinculados a las demandas actuales del sector productivo y acompañar los cambios que atraviesan el empleo y las actividades portuarias.

Aula Puerto forma parte de una estrategia institucional que busca acercar el puerto a la comunidad y contribuir al desarrollo del entramado productivo regional a través de la educación y la formación.

Aula Puerto forma parte de una estrategia institucional que busca acercar el puerto a la comunidad. Consorcio de Gestión Puerto Dock

Las capacitaciones abordan distintas dimensiones del mundo laboral, desde la comunicación y el liderazgo hasta el manejo del inglés en entornos comerciales y portuarios, junto con los conocimientos necesarios para promover condiciones de trabajo seguras.

El programa refleja una concepción del puerto que trasciende su actividad logística y comercial para asumir también un papel activo en la formación de las personas y el desarrollo de su comunidad.