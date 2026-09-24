En esta noticia <b>Conciencia ambiental</b>

Durante la Feria Internacional Portuaria llevada a cabo en Mar del Plata, la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud, Mónica Litza, señaló que el impacto de las nuevas tecnologías sobre el empleo fue una de las principales preocupaciones compartidas por los representantes del sector.

“Los puertos tienen que prepararse para un mundo del trabajo que ya cambió. La inteligencia artificial, la automatización y la digitalización están modificando tareas, herramientas y perfiles laborales”, afirmó.

Litza sostuvo que estos cambios deben abordarse desde una gestión activa, orientada a la formación y la actualización de capacidades. “El trabajo humano no desaparece, pero cambia la manera de hacerlo. Tenemos que acompañar la reconversión de quienes ya trabajan en los puertos y, al mismo tiempo, preparar a quienes quieren incorporarse. La consigna es prepararse, no resistirse”, expresó.

En ese sentido, destacó dos iniciativas que el Puerto de Dock Sud ya puso en marcha. Dock Sud Global acompaña a empresas y PyMEs bonaerenses en sus procesos de internacionalización, mediante información, asesoramiento y vínculos que faciliten su acceso a nuevos mercados. Aula Puerto, por su parte, articula al Consorcio con universidades, instituciones educativas y el sector productivo para responder a las nuevas demandas de formación y actualización técnica.

“Aula Puerto busca formar para el trabajo portuario que viene, pero también fortalecer las capacidades de quienes hoy sostienen la actividad. Modernizar un puerto no consiste solamente en incorporar infraestructura y tecnología: también significa preparar a las personas para que puedan protagonizar esa transformación”, explicó Litza.

La presidenta del Consorcio recordó además que seis estudiantes de escuelas técnicas de Avellaneda se encuentran realizando sus prácticas formativas en distintas áreas del Puerto de Dock Sud.

“En sus preguntas, su entusiasmo y sus ganas de aprender se encuentra el verdadero sentido de esta tarea. El desafío es transformar los cambios tecnológicos en más conocimiento, más inclusión y nuevas oportunidades para nuestra comunidad”, concluyó.

Conciencia ambiental

“ El cuidado del ambiente es una responsabilidad compartida y necesita del compromiso de todos ”, afirmó Litza, presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud, durante una jornada de concientización ambiental que reunió a representantes del sector público y privado, la Municipalidad de Avellaneda, la Prefectura Naval Argentina y voluntarios.

La actividad se desarrolló en Puerto Piojo, en el marco de las acciones vinculadas al Día Mundial de la Limpieza y de la campaña internacional Go Green, orientada a promover la conciencia ambiental y el desarrollo sostenible en el ámbito portuario.

Durante la jornada, los participantes realizaron tareas de recolección, clasificación y remoción de residuos plásticos, voluminosos y otros desechos acumulados sobre la ribera, como una acción concreta para acompañar el mensaje de concientización y cuidado del entorno .

Participaron de la actividad autoridades de la Prefectura Naval Argentina Dock Sud; el director de Medio Ambiente de Avellaneda, David Martínez; el director del CGPDS y coordinador de Raízen, Pablo Dimitroff; la comunicadora ambiental Florencia Di Nardo; representantes de Antivari, Petrorío y Exolgan (Grupo ITL), junto con voluntarios que se sumaron a la iniciativa.