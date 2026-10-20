Puerto Dock Sud fue elegido para el cierre de la Diplomatura en Logística de la Escuela Federal de Desarrollo del Consejo Federal de Inversiones.

Dentro del programa Dock Sud Global, el Puerto Dock Sud realizó junto a Banco Macro una mesa de trabajo sobre “Comercio Exterior en el Contexto Económico Actual”, con la participación de más de 30 empresas de la región.

El encuentro permitió acercar herramientas de financiamiento para operaciones internacionales, analizar los desafíos del comercio exterior y generar conexiones entre el sector productivo, financiero y portuario.

“Crecer hacia el mundo exige conectar nuestra capacidad productiva con herramientas concretas. Desde el Puerto queremos generar oportunidades y acompañar la proyección internacional de la producción de Avellaneda y la región”, destacó Mónica Litza, presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud.

En el encuentro participaron más de 30 empresas de la región. Consorcio de Gestión Puerto Dock Sud

Dock Sud Global es una plataforma de vinculación e internacionalización que articula empresas, instituciones financieras, operadores logísticos y organismos públicos para fortalecer la competitividad y abrir nuevas oportunidades a la producción regional

Diplomatura

Asimismo, Puerto Dock Sud fue elegido para el cierre de la Diplomatura en Logística de la Escuela Federal de Desarrollo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La propuesta reunió a participantes de distintas provincias, con responsabilidades y experiencias en ámbitos tan diversos como la actividad portuaria, la infraestructura, la vialidad, el transporte, la logística y la industria.

“Agradecemos al CFI por haber elegido Dock Sud para esta instancia de cierre y por promover espacios de formación que conectan distintas experiencias y miradas sobre el desarrollo. Un país tan diverso como el nuestro necesita que sus experiencias se encuentren, dialoguen y se enriquezcan mutuamente”, valoraron las autoridades del Consorcio del Puerto de Dock Sud.

Durante la jornada, los participantes también pudieron conocer el puerto, su funcionamiento y su importancia dentro del sistema logístico y productivo, además de recorrer las instalaciones de la terminal Exolgan.

Primera etapa

Con una convocatoria que superó las expectativas, el programa “Comunicar para liderar” avanza en su primera etapa y proyecta nuevas instancias de formación para empresarios, directivos y referentes de la comunidad portuaria.

En un sector atravesado por transformaciones tecnológicas, logísticas y organizacionales, el Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud apuesta a fortalecer las capacidades de liderazgo y comunicación estratégica.

A través de “Comunicar para liderar”, Nivel 1 de la Escuela de Narrativas & Liderazgo, la propuesta incorpora herramientas para mejorar la toma de decisiones, conducir equipos y construir narrativas capaces de generar confianza y movilizar proyectos.

La iniciativa forma parte de Aula Puerto, la plataforma de formación del Consorcio, que alcanzó 185 personas inscriptas y 210 inscripciones a sus diferentes cursos en apenas seis días.