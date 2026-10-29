La misión abrió la puerta a nuevos vínculos institucionales y comerciales.

El Puerto Dock Sud busca fortalecer su posicionamiento internacional y generar nuevas oportunidades de desarrollo. Tras una misión por China, Singapur y Turquía, la presidenta del Consorcio de Gestión, Mónica Litza, destacó la importancia de articular el crecimiento de la infraestructura con la planificación de largo plazo, la innovación tecnológica y las necesidades del comercio exterior.

“Una de las principales conclusiones de esta misión es que la competitividad portuaria se construye con infraestructura, planificación y capacidad de anticipación. Los grandes puertos del mundo no esperan a que aparezcan las limitaciones operativas para pensar su crecimiento ”, señaló Litza.

Operadores internacionales

En China, la delegación visitó el puerto de Nansha y mantuvo encuentros institucionales en Guangzhou, donde se firmó una Carta de Intención para establecer relaciones de Puertos Amigos.

También se desarrollaron intercambios con COSCO SHIPPING Bulk Transport, particularmente con sus áreas de flota Panamax y buques multipropósito, para explorar oportunidades vinculadas con carga general.

Mónica Litza destacó que la competitividad portuaria se construye con infraestructura, planificación y capacidad de anticipación. Consorcio de Gestión Puerto Dock Sud.

En Shenzhen, la visita a DaChan Bay permitió conocer experiencias de integración logística, digitalización y electrificación de operaciones. Además, se establecieron contactos con la terminal y el Grupo Puerto de Shenzhen para explorar posibilidades de cooperación.

La misión continuó en Singapur, donde Litza mantuvo encuentros con las autoridades de PSA International, incluido su CEO global, Ong Kim Pong. Las visitas a Pasir Panjang y Tuas permitieron conocer modelos de expansión portuaria por etapas, modernización tecnológica y planificación de infraestructura de gran escala.

Finalmente, en Turquía se realizaron encuentros con Beldeport y COREX Holding, con foco en el intercambio de experiencias sobre desarrollo portuario, integración productiva y conectividad logística.

Competitividad

Uno de los principales aprendizajes de la misión fue la necesidad de concebir la infraestructura portuaria como un sistema integrado, donde la capacidad operativa, la conectividad, la tecnología y los servicios evolucionen de manera coordinada.

Uno de los principales aprendizajes de la misión fue la necesidad de concebir la infraestructura portuaria como un sistema integrado. Consorcio de Gestión Puerto Dock Sud.

Para Dock Sud, esta perspectiva representa una oportunidad para fortalecer la planificación de su crecimiento, mejorar sus condiciones de competitividad y acompañar las transformaciones del comercio internacional.

“ Tenemos que pensar el desarrollo portuario con una mirada que trascienda los períodos de gestión. La infraestructura requiere continuidad, proyectos técnicamente sólidos y una visión estratégica que permita preparar hoy las capacidades que necesitaremos mañana ”, sostuvo Litza.

“Tenemos que pensar el desarrollo portuario con una mirada que trascienda los períodos de gestión, señaló Litza. Consorcio de Gestión Puerto Dock Sud.

La misión abrió la puerta a nuevos vínculos institucionales y comerciales que podrán contribuir al intercambio de conocimientos, la cooperación técnica y la identificación de nuevas oportunidades.

“El desafío es transformar estos contactos internacionales en relaciones sostenidas y aprovechar las experiencias de los grandes operadores para seguir construyendo un Puerto Dock Sud más competitivo, moderno y preparado para crecer”, concluyó la presidenta.