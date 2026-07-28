En esta noticia <b>Ingeniería aplicada</b>

Con el objetivo de fortalecer los estándares de seguridad y eficiencia del sistema, Ferrocarriles Argentinos consolida los avances de sus unidades de negocio enfocadas en la formación y la ingeniería aplicada. Durante los primeros meses de 2026, y en el marco de la Emergencia Ferroviaria, el Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria (CENACAF) y el Centro Nacional de Desarrollo e Innovación Ferroviaria (CENADIF) registraron hitos fundamentales en la profesionalización de los trabajadores y la evaluación de material rodante.

De cara al nuevo ciclo lectivo, el CENACAF publicó su Propuesta Formativa 2026, diseñada estratégicamente para profundizar la profesionalización del personal en todas las áreas del sistema ferroviario. Los resultados de esta planificación ya reflejan un impacto directo: durante los primeros cinco meses del año, la cantidad de horas dictadas creció un 43% frente al mismo período de 2025, acompañando un incremento del 8% en la cantidad de participantes.

Asimismo, la modernización de las herramientas pedagógicas impulsó un salto cualitativo con el lanzamiento de la plataforma virtual del CENACAF. Desde principios de año hasta el mes de mayo, el campus registró un aumento del 130% de usuarios activos. El interés por las nuevas metodologías de aprendizaje quedó evidenciado en la sección “Píldoras Ferroviarias”, que experimentó un 117% más de visualizaciones en tan solo cinco meses con respecto a todo el año 2025.

Ingeniería aplicada

El CENADIF consolidó su rol como referente en investigación tecnológica, contabilizando actualmente 23 desarrollos finalizados y 47 en curso durante este semestre. Los equipos de Asistencia Técnica y Desarrollo focalizaron sus tareas en elementos de seguridad y evaluación dinámica.

Su equipo de ingenieros avanzó con la validación de pastillas de freno para las formaciones DMU CNR Tanghsan de la Línea Belgrano Sur. Al tratarse de un elemento de seguridad crítico, el complejo proceso se divide en tres etapas: ensayos en laboratorio para analizar el coeficiente de fricción, pruebas en caliente para evaluar y asegurar que las pastillas mantienen la performance de las triplas, y un ensayo anual operativo que permite evaluar el desempeño bajo todas las condiciones posibles.

Además, se ejecutaron mediciones exhaustivas de parámetros de freno y niveles de vibración en las nuevas locomotoras SDD7 de la Línea San Martín. Estas pruebas buscan determinar la distancia de frenado, la desaceleración media y el comportamiento dinámico, con el objetivo de establecer los valores de referencia definitivos para este nuevo material rodante y advertir preventivamente distintos tipos de falla o deterioro en los órganos de parque.

Otro de los proyectos que finalizó con éxito, tiene que ver con el diseño y homologación de componentes elásticos (“Silent blocks”) para los centros de bogie y tracción, y se avanzó en la documentación técnica y especificaciones de discos de freno para el material rodante, fomentando la optimización de recursos.