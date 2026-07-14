La Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA), desarrollará las XIX Jornadas Ferroportuarias.

El evento se realizará el 5 de agosto a partir de las 10 en la sede de la Asociación del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Secretaría de Comunicaciones (AJEPROC), sita en Moreno 1833, 3.º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Del encuentro participarán delegados y dirigentes gremiales de los puertos de todo el país, junto a invitados especiales.

En ese marco, disertarán:

Jorge Araujo Hernández, diputado provincial, quien abordará la intervención del Puerto de Ushuaia y el proyecto de desarrollo del Puerto de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego.

Agustina Propato, diputada nacional e integrante de la Comisión de Defensa, quien expondrá sobre el reciente acuerdo suscripto entre la Armada Argentina y el Comando Sur de los Estados Unidos, además de compartir su visión sobre distintas iniciativas legislativas vinculadas con nuestra actividad.

Cecilia Comerio, presidenta del Consejo Portuario Argentino y del Consorcio de Gestión del Puerto de San Nicolás, quien analizará la actualidad del sistema portuario argentino y los desafíos que enfrenta el sector.

Walter Correa, ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, quien se referirá a la situación laboral generada por las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.

Impacto estratégico

“Consideramos de suma importancia promover el debate y la difusión pública de los profundos cambios que atraviesa la actividad portuaria, dado el impacto estratégico que estos tienen sobre el desarrollo económico y social de la Nación”, destacaron desde APDFA.

Esta organización representa a directivos, profesionales y técnicos de empresas ferroviarias y portuarias de todo el país, con presencia en puertos públicos y privados, desde la provincia del Chaco hasta Tierra del Fuego.

Las jornadas, que serán abiertas al público, intentan poner en el centro del debate la logística y el desarrollo de la actividad con una visión estratégica hacia los desafíos que se producen a nivel global.