Patricio Ochoa, médico enfocado en longevidad, quien en uno de sus videos más recientes se refirió a un dispositivo electrónico de uso masivo: los auriculares Bluetooth.

La longevidad se convirtió en una de las grandes inquietudes para muchas personas. Vivir más años y hacerlo en mejores condiciones es un tema que cada vez ocupa más espacio en la conversación cotidiana, con especialistas que comparten recomendaciones y advertencias en redes sociales y otros canales.

Uno de ellos es el doctor Patricio Ochoa, médico enfocado en longevidad, quien en uno de sus videos más recientes se refirió a un dispositivo electrónico de uso masivo: los auriculares Bluetooth.

“Usar auriculares Bluetooth es como ponerte un microondas en la cabeza” , plantea Ochoa al comienzo del video. Sin embargo, inmediatamente aclara que la situación no es tan alarmante como puede sonar. Según explica, aunque la tecnología Bluetooth y los microondas utilizan ondas similares, la diferencia central está en la cantidad de energía que emiten.

@dr.patricio_ochoa “Un microondas en tu cabeza” Suena fuerte… y claro que asusta. A todos nos ha salido ese video que te deja pensando ¿y si sí?. Pero la realidad es mucho menos dramática. Sí, Bluetooth y microondas usan ondas parecidas, pero la diferencia está en la energía. Un audífono usa cantidades diminutas, tan bajas que no pueden calentar tu cerebro, dañar neuronas ni alterar células. La ciencia lo ha medido, literalmente. De hecho, la OMS y revisiones científicas recientes no han encontrado evidencia sólida de daño cerebral o cáncer por usar audífonos Bluetooth. ¿Riesgo cero absoluto? En ciencia casi nada lo es. Pero con lo que sabemos hoy: no te estás friendo el cerebro por escuchar música. Y si aún te da ansiedad, usar cable también está bien. Pero que no te de miedo. #drduck Referencias (PubMed / OMS): • WHO. Radiofrequency electromagnetic fields and public health. • Röösli M et al. Radiofrequency electromagnetic fields and health. Environ Res, 2022. • ICNIRP Guidelines on RF exposure, 2020–2023. ♬ original sound - Dr. Duck

Un uso analizado por la ciencia y que no debería generar miedo

El doctor Patricio Ochoa sostiene que un auricular emplea niveles de energía muy bajos, tan reducidos que no tienen capacidad para calentar el cerebro, afectar neuronas o modificar células.

De acuerdo con el especialista, este es un aspecto que ya fue medido por la ciencia. Si bien en investigación científica casi nunca puede hablarse de riesgo cero absoluto, con la evidencia disponible hasta el momento no puede afirmarse que una persona esté dañando su cerebro por escuchar música con auriculares inalámbricos .

Ochoa también señala que la OMS y distintas revisiones científicas recientes no hallaron pruebas sólidas que vinculen el uso de auriculares Bluetooth con daño cerebral o cáncer.

Aun así, para quienes sigan sintiendo preocupación por este tema, el experto recuerda que utilizar auriculares con cable también es una alternativa válida. Aunque los modelos inalámbricos son cada vez más populares, todavía existen otras opciones que pueden elegirse sin inconvenientes.