La longevidad se convirtió en una de las grandes inquietudes para muchas personas. Vivir más años y hacerlo en mejores condiciones es un tema que cada vez ocupa más espacio en la conversación cotidiana, con especialistas que comparten recomendaciones y advertencias en redes sociales y otros canales.
Uno de ellos es el doctor Patricio Ochoa, médico enfocado en longevidad, quien en uno de sus videos más recientes se refirió a un dispositivo electrónico de uso masivo: los auriculares Bluetooth.
“Usar auriculares Bluetooth es como ponerte un microondas en la cabeza”, plantea Ochoa al comienzo del video. Sin embargo, inmediatamente aclara que la situación no es tan alarmante como puede sonar. Según explica, aunque la tecnología Bluetooth y los microondas utilizan ondas similares, la diferencia central está en la cantidad de energía que emiten.
Un uso analizado por la ciencia y que no debería generar miedo
El doctor Patricio Ochoa sostiene que un auricular emplea niveles de energía muy bajos, tan reducidos que no tienen capacidad para calentar el cerebro, afectar neuronas o modificar células.
De acuerdo con el especialista, este es un aspecto que ya fue medido por la ciencia. Si bien en investigación científica casi nunca puede hablarse de riesgo cero absoluto, con la evidencia disponible hasta el momento no puede afirmarse que una persona esté dañando su cerebro por escuchar música con auriculares inalámbricos.
Ochoa también señala que la OMS y distintas revisiones científicas recientes no hallaron pruebas sólidas que vinculen el uso de auriculares Bluetooth con daño cerebral o cáncer.
Aun así, para quienes sigan sintiendo preocupación por este tema, el experto recuerda que utilizar auriculares con cable también es una alternativa válida. Aunque los modelos inalámbricos son cada vez más populares, todavía existen otras opciones que pueden elegirse sin inconvenientes.