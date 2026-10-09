Sumarle hierbas al mate cobró gran popularidad entre quienes buscan un sabor diferente y beneficios adicionales. Algunas plantas destacan por sus intenso colores, aromas y su perfil rico en compuestos bioactivos protectores. Por eso, cada vez más personas incorporan yuyos para potenciar las propiedades de la cebada diaria.

Un reporte publicado por la Universidad de Oxford en la revista Nutrition Reviews analizó más de quince ensayos clínicos sobre los efectos de incorporarle una flor a las infusiones. La investigación confirmó que sus extractos reducen significativamente la presión arterial sistólica y mejoran el perfil lipídico general. Mientras tanto, sus flavonoides y antocianinas actúan directamente frenando el deterioro de las arterias.

¿Cuál es el yuyo ideal para agregarle al mate?

Según el trabajo, el consumo frecuente de hibiscus o flor de Jamica ayuda a regular la tensión arterial y promueve una mejor circulación sanguínea. Diversas investigaciones señalan que sus antioxidantes previenen la oxidación del colesterol malo o LDL. Sin embargo, los especialistas aconsejan mantener un consumo constante, pero moderado para obtener sus máximas ventajas.

Agregarle hibiscus o flor de Jamaica al mate es una buena alternativa para la salud

Otros trabajos científicos destacan que las sustancias de esta flor inhiben enzimas clave en la regulación cardíaca. Los expertos explican que estos compuestos relajan los vasos sanguíneos y disminuyen la acumulación de grasa arterial. Así, la combinación de yerba mate con esta hierba se consolida como un hábito preventivo y accesible.

Las infusiones con hibiscus tienen beneficios para la salud.

Los beneficios de esta flor para el cuerpo

Para comprender su impacto en la salud cardiometabólica, distintos trabajos científicos analizan estos beneficios:

Control de la presión arterial: ayuda a disminuir la presión sistólica de forma similar a algunos tratamientos leves gracias a sus antocianinas naturales.

Reducción del colesterol LDL: previene la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad y evita que se obstruyan las arterias.

Efecto vasoprotector: estimula la producción de óxido nítrico endotelial, lo que favorece la relajación muscular de los vasos sanguíneos.

Acción antioxidante y antiinflamatoria: combate el estrés oxidativo celular y reduce los marcadores inflamatorios vinculados con el riesgo cardíaco.

Propiedades diuréticas leves: promueve la eliminación de sodio a través de los riñones, ayudando a desinflamar el organismo sin alterar el equilibrio metabólico.

Incorporar yuyos al mate se volvió un hábito popular.

Otras hierbas ideales para incorporar al mate

Otros trabajos científicos destacan que incorporar aromáticas disminuye la percepción del estrés cotidiano y mejora la digestión. Los investigadores afirman que los compuestos fitoquímicos actúan como reguladores naturales de la presión y la ansiedad. Así, la incorporación regular de estas hierbas se transforma en un hábito preventivo simple.

Para lograr un efecto relajante óptimo, los expertos recomiendan utilizar mezclas que incluyan especies con propiedades sedantes suaves comprobadas. Entre las opciones más analizadas por la ciencia destacan las siguientes plantas y sus beneficios específicos: