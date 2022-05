Metaversos, NFT y la nueva esperanza de las pymes para ganarle a la crisis

Los NFT o "non fungible token", como su nombre lo indica son activos no fungible, únicos e irrepetibles, no intercambiables por otro bien parecido. Se compran y venden en línea, en general con criptomonedas, y utilizan la tecnología de blockchain para delimitar la propiedad del archivo digital de forma unívoca, con la que se certifica su carácter exclusivo y se diferencia del resto. Es un registro de quien es el propietario de un activo.

Lo cierto es que cada vez son las más las empresas "curiosas" y dispuestas a incursionar en un mundo, para muchos apenas conocido, con la esperanza de reconvertir el negocio en uno muchos más redituable.

Marina Saroka, Founder de la agencia LAMBO, plantea: "Los NFT son especialmente interesantes para las empresas, ya que pueden ayudar a conectar con nuevas audiencias e inaugurar nuevos flujos de ingresos, incluso ayudar a fondear proyectos acelerando la expansión de los mismos. La tecnología blockchain, y en particular el desarrollo de NFT, puede ayudar a hacer crecer el negocio, habilitando a pequeñas y medianas empresas a tener un mayor acceso a una nueva economía digital".

"Creo que es una tecnología que puede facilitar la propiedad de activos", expresa en tanto Santiago Echazú, cofundador de Paisanos, empresa que tuvo a cargo el desarrollo de Carnaval.art, el primer marketplace de NFT sobre BTC en Iberoamérica orientado al arte latinoamericano, y que tiene como CEO a Connie Ansaldi. "Las regulaciones a las que están expuestas las empresas hoy en día van a tomar otro rumbo. Al mismo tiempo, sí contemplamos un NFT como un pasaporte a una comunidad y entendiendo que la tendencia es crear micro comunidades, creo que sería positivo que los dispongan de esta herramienta para fidelizar a su público objetivo".

Para Javier Arguello, el CTO de Qurable, "el universo de las NFT se basa en la descentralización de los negocios, desvinculándose así del tamaño de las empresas y enfocándose en su gestión. De esta manera, varios conceptos de pymes o grandes empresas desaparecen en este nuevo universo y empiezan a tener peso otros, como descentralización, valor de comunidad y conexión directa con nuevas audiencias que viven en un hábitat digital".

Marcas pioneras

Si bien el mundo del arte viene siendo pionero en la incursión en el metaverso, algunas marcas de diseño tampoco quieren llegar tarde al metaverso. María Cher, por ejemplo, lanzó su propia "Fashion Collection" en alianza con Qurable.

"Esta alianza entre Qurable y María Cher abre un nuevo universo de posibilidades donde podemos mezclar el mundo físico y digital, será una invitación a mostrar colecciones exclusivas donde cada artículo también podrá ser utilizado en el metaverso", plantean desde el marketplace. Y como María Cher, Bomparola, Kosiuko, Herencia Argentina, This is Feliz Navidad, Sadaels, Nous Estudios, Guido, Paogi, Helicia y Ladies Polo World, son otras de las marcas que ya están desarrollando sus propios NFTs. La empresa también está explorando modelos de negocios con pymes vitivinícolas y del sector de real estate.

Sneaker House, medio informativo sobre los lanzamientos de calzado en la Argentina y en el mundo, es otra de las marcas que está desarrollando su NFT con Qurable. Junto al creador digital Gaston Carballal ideó "lo que serían las sneakers del año 2100 desde su diseño futurista hasta la comodidad que sería utilizarlas".

Saroka menciona el caso de marcas de indumentaria que incluyen en su e-commerce como nueva categoría al metaverso, donde el usuario puede acceder a varios diseños de wearables digitales, para vestir a su avatar en el metaverso, adquiriendo los NFT que se exhiben. O restaurantes que empiezan a hacer acuerdos con comunidades de NFT, dando acceso a los holders a descuentos especiales y degustaciones exclusivas al presentar su NFT en el lugar.

Cerveza MUR, un proyecto argentino que produce, distribuye y comercializa cervezas, en conjunto con el artista argentino Valentín Gatica, Aquiles, lanzó su propia colección de NFT. Nicolás Martínez, socio y confundador de la marca, cuenta a El Cronista: "Nos involucramos con una propuesta que nos hizo Aquiles, que es artista y está mirando constantemente el trabajo detrás de la criptoarte, algo que nos pareció súper novedoso, pero ideal para estar aggiornados desde MUR. El objetivo en este caso era hacer algo distinto ante una propuesta que realmente era distinta: que combine birra, arte y tecnología, y actualidad".

"Hicimos una combinación entre un modelador 3D, una diseñadora gráfica y Aquiles, que fue el diseñador de etiqueta de la lata que hicimos", detalla. "Entre todos, fuimos buscando cuál es la animación, cuál es la oferta más tentadora para que llame la atención. Básicamente, la acción se trataba de hacer un NFT de la lata que diseñamos para poder exponerla en una muestra de arte que hizo Aquiles y la gente pueda ver cómo interactúan tecnología y realidad, con una cerveza, todo en una misma exposición".

Sentido de comunidad

Está claro que se está gestando una nueva forma de encontrar modelos de negocios que están basados en un intercambio de valor. Por lo cual, dice Echazú, "hay que entender que las comunidades son las que transaccionan, el objetivo del negocio debería estar enfocado en hacer crecer un grupo de personas más que en generar mayores transacciones. El vínculo con el consumidor en este caso es lineal: a mayor número de consumidores, mayor número de transacciones".

"Los NFT van a cambiar cada aspecto de los negocios en el futuro", dice Saroka. "Pensemos en una campaña con NFTsa modo de fundraising, como pre-venta de un producto, con beneficios exclusivos a quienes hayan adquirido el NFT por adelantado. Además todo el proceso pasaría a ser sumamente transparente, ya que precisamente al quedar plasmado en el blockchain, se garantiza la trazabilidad de las operaciones digitales".

Las empresas que entran en este espacio tienen que entender la importancia de la comunidad para el éxito de sus marcas en la Web3. De hecho, complementa la experta, "en Web3, es la comunidad quien ayuda a potenciar las marcas. Y se da un tipo de conexión mucho más fidedigno, hablamos incluso de nuevos stakeholders comprometidos, que se beneficiarán también por éxito futuro del negocio. Con esto la comunidad podría tener acceso a secciones especiales reservadas para 'holders', conocer sobre nuevos lanzamientos de productos anticipadamente, acceso a pre-ventas exclusivas y promociones especiales. Recompensar a los holders y super fidelizarlos será de esta nueva manera: enviándoles tokens a su cryptowallet".

De cara al futuro, "queremos dedicarnos a la comercialización de birra a través de NFT. Hacer colecciones de cervezas de edición única y limitada, ganar alcance y ganar innovación en la forma de comercialización", anticipa el fundador de Cerveza MUR. "Para las cervecerías está todo por descubrir. Hay que ver qué adopción tiene y en un futuro cómo podemos seguir combinando las NFT como piezas coleccionables de merch, de imágenes de la fábrica".

Ante la inquietud de ¿qué proyección tiene el mundo de los NFT para las pymes?, Echazú elige preguntarse: "¿Cuántas pymes se van a crear alrededor de tokens? A mi parecer, todo apunta para ese lado", concluye.