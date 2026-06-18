Zurich, compañía líder en el mercado asegurador, anuncia el lanzamiento de Club Zurich, una propuesta que renueva la relación con sus asegurados. El programa, que alcanza de forma directa a más de 700.000 personas con pólizas vigentes en todo el país, plantea un cambio de paradigma en la industria: llevar la conversación del seguro hacia el lado optimista de la vida, acompañando a su comunidad mucho más allá de los siniestros y emergencias.

A diferencia de los sistemas tradicionales de fidelización, la propuesta busca romper con las reglas complejas. Su acceso es 100% gratuito, por lo que no requiere sumar millas, juntar puntos ni realizar trámites engorrosos. Al operar bajo un modelo de segmentación dinámica basado en la confianza y el tiempo de permanencia, las opciones se renuevan y acumulan todos los meses de manera automática.

La experiencia puede gestionarse de manera simple a través del portal digital y la aplicación móvil de Zurich. El catálogo está estructurado en tres territorios estratégicos: Protección, Bienestar y Entretenimiento. Gracias a la alianza con partners de primer nivel, los usuarios ya pueden disfrutar de vouchers de valor económico real en marcas referentes como Frávega, Carrefour, PedidosYa, Arredo, Dexter, Moov, Sodimac, PlayStation, Montagne, Cebra, Cinemark Hoyts, entre otras.

Prensa Zurich

“En Zurich entendemos que proteger no es sólo reaccionar ante un siniestro; es estar cerca y acompañar también cuando todo está bien. Club Zurich nace precisamente para retribuir la confianza que nuestros clientes nos depositan, integrándonos en su día a día a través de experiencias de primer nivel, de la manera más sencilla y accesible posible”, señaló Mauro Zoladz, Head of Customer Proposition de Zurich Argentina.

En una apuesta por descontracturar la tensión histórica de la categoría, la estética visual de la campaña se compone de personajes animados en 3D que dan “vida” a los siniestros, resignificando el riesgo en una conversación lúdica que invita a descubrir el lado positivo de estar protegido.

A través de esta iniciativa, Zurich busca fortalecer el vínculo continuo con su ecosistema de asegurados y consolidar una plataforma de beneficios junto a partners estratégicos y affinities. El objetivo es que la marca deje de aparecer únicamente frente a un siniestro y pase a formar parte de los momentos cotidianos, construyendo una relación más cercana, relevante y sostenida en el tiempo.