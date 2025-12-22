En esta noticia Modalidad Zenit

La alianza estratégica que une a Banco Sabadell con Zurich Seguros, que tuvo su prueba de fuego con la OPA que BBVA lanzó sobre la entidad catalana, vuelve a reforzarse con el lanzamiento de nuevos servicios en el mercado y su nueva gama de productos Zenit, “ con la idea de de mantener un fuerte crecimiento, con los seguros de Vida y Hogar como claves para conseguir este objetivo” , explica el banco.

Esta estrategia basada en una apuesta por reforzar su catálogo con productos de mayor valor para los clientes, obedece a los grandes lineamientos del Plan Estratégico de Grupo Sabadell para 2025-2027, que establece el segmento asegurador como una de sus principales vías de crecimiento.

“El lanzamiento de estos nuevos productos culmina la transformación de nuestra gama de propuestas de valor iniciada en 2024 junto a Banco Sabadell”, afirma el director de Propuesta de Valor, Analítica y Suscripción de Sabadell Seguros, José Manuel Veiga.

BanSabadell Vida, Seguros Generales y Pensiones es una joint venture nacida en 2008 fruto de la alianza que Zurich tiene para la comercialización de seguros en la red de Banco Sabadell desde hace más de quince años.

En concreto, Sabadell Seguros lanza al mercado dos nuevas propuestas de valor en los ramos estratégicos de Vida y Hogar: Sabadell Seguros Hogar y Sabadell SegurosVida. De acuerdo a la empresa, estas propuestas de valor incorporan coberturas y servicios adaptados a los tres segmentos principales de clientes y tres modalidades en función del nivel de cobertura: Estándar, Plus y Premium.

Adicionalmente, Sabadell Seguros incluye en su gama de Hogar y de Vida opciones trianuales bajo la marca Zenit. Por primera vez, Sabadell Seguros ofrecerá una prima segura que no incrementará durante tres años. El banco subrayó que se trata de una novedad destacable porque se compromete con sus clientes a no incrementarles la prima durante ese periodo de tiempo para darles tranquilidad, con independencia de la siniestralidad, la edad o el IPC.

Sabadell Seguros Hogar estándar, Plus y Premium se rigen con un contrato anual que incluye un amplio abanico de coberturas como el todo riesgo accidental, y otras específicas para propietarios, arrendadores e inquilinos.

Tal como se destacó, bajo esta modalidad de contratación trianual, Sabadell Seguros Hogar estándar, Plus y Premium, mantienen la prima de la póliza durante tres años sin cambios derivados de la siniestralidad ni de la inflación.

Asimismo, Banco Sabadell busca darle una vuelta al clásico seguro de vida al diseñarlos para utilizarlos en vida. Así, Sabadell Seguros incorporó nuevas coberturas para proteger a sus asegurados ante momentos vitales de gran importancia tanto a nivel físico como psicológico. Como la Gran Invalidez, la rotura de huesos o la ayuda familiar para el estudio de los hijos.

En efecto, de acuerdo a la entidad financiera, la compañía de seguros tiene un reto que pasa por generar servicios y coberturas de valor añadido. “ Es un nuevo concepto de vida saludable y asegurada, acompañando al cliente en su día a día con servicios adicionales de prevención y wellness ”, subraya.

El joint venture entre Banco Sabadell y Zurich colocó a ambas compañías en lo más alto del negocio asegurador español. Por caso, en 2025 alcanzaron el liderazgo del crecimiento, con un aumento entre septiembre pasado y el mismo mes de 2024 del 178,2% en las primas captadas, que llegaron a los 3471 millones de euros por Bansabadell Vida, su filial conjunta, especializada en productos de ahorro.

Por su parte, Bansabadell Seguros captó 169,8 millones de euros en los nueve primeros meses de este año, cifra que explica un incremento de un 14,5% en relación al mismo lapso de tiempo de 2024.

Concretamente, BanSabadell Vida, cuyos resultados no pararon de mejorar a lo largo del 2025, continúa en el segundo puesto del ranking, experimentando un crecimiento espectacular respecto al mercado y a los principales competidores, pasando de una cuota del 11% en el segundo trimestre al 12,7% en el tercer trimestre.

Por su lado, BanSabadell Seguros Generales crece un 11,6%, frente al 7,3% del mercado, sobre todo, gracias a los crecimientos experimentados en los seguros multirriesgo Hogar, con un crecimiento del 14% en primas, y en Salud, con un crecimiento del 27%.

Por último, la suma de las operaciones de estas dos compañías aseguradoras posiciona a Zurich como la cuarta ránking por primas, con una cuota de mercado del 7,4%. De ahí que se entiende el fuerte respaldo que le brindó a Banco Sabadell en el momento de la OPA hostil en que los accionistas tuvieron que decantarse por la aceptación o rechazo de la operación que lanzó el BBVA. También para Zurich mucho estuvo en juego en aquellos días, tanto como su propia supervivencia en España.