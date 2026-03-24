Zurich destinó más de u$s 3 millones a programas sociales en México, que incluyen educación, resiliencia ante inundaciones y salud mental, dijo Marc Martínez, director general de la empresa en el país, durante la presentación de la segunda fase del programa Iguales 2.0. El directivo explicó que, solo para esta iniciativa enfocada en cerrar la brecha de género en áreas Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (CTIM), la compañía destinó alrededor de MXN$ 50 millones, cerca de un millón de dólares. “Estamos hablando de alrededor de u$s 50 millones, cerca de u$s 1 millón para el programa Iguales. Además, hay otros u$s 1.5 millones destinados a resiliencia frente a inundaciones y casi u$s medio millón en temas de salud mental. En total estamos hablando de más de u$s 3 millones invertidos”, dijo. Martínez señaló que la estrategia consiste en mantener financiamiento sostenido en proyectos sociales, particularmente en temas climáticos, sociales y educativos. “Nosotros no somos oportunistas de entrar y salir en uno o dos años, sino que buscamos mantenernos consistentemente en el tiempo en temas climáticos, sociales y en el cierre de brechas, en este caso educativas”, comentó. En el caso específico del programa Iguales 2.0, la Fundación Zurich México participa como socio estratégico, aportando recursos y promoviendo alianzas para ampliar el alcance de la iniciativa, explicó Monserrat Valdés, especialista de responsabilidad social de Zurich México. “Desde la fundación buscamos actuar como un socio estratégico, aportando recursos y apostando por un cambio sostenido. Queremos garantizar que el impacto de este proyecto vaya más allá de Iguales y que pueda llegar a las comunidades para transformarlas”, comentó. Valdés explicó que la fundación también busca sumar a otras instituciones a los programas que impulsa, con el objetivo de generar un cambio sistémico y de largo plazo. Además, Zurich promueve la participación de su propio personal a través de programas de voluntariado. En el caso de Iguales 2.0, la empresa impulsa que mujeres con formación en CTIM participen como mentoras de estudiantes. “Motivamos a nuestra fuerza laboral a participar en iniciativas con causas sociales o ambientales. En este programa invitamos a mujeres formadas en CTIM a que puedan adoptar el rol de mentoras y acompañar a las juventudes”, señaló. El programa Iguales 2.0, desarrollado en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), busca reducir la brecha de género en áreas CTIM y promover el liderazgo de jóvenes en comunidades vulnerables. De acuerdo con Isidora Zapata, coordinadora de desarrollo e inclusión del PNUD, la iniciativa trabaja con estudiantes y docentes de educación media superior mediante procesos de formación, mentorías y el desarrollo de proyectos escolares. “Invitamos a las y los estudiantes a identificar problemas de su vida cotidiana o de su entorno y diseñar propuestas de solución para esos desafíos”, explicó. Los proyectos seleccionados reciben capital semilla para su implementación y están alineados con principios como sostenibilidad, inclusión social y diversidad. Entre los ejemplos mencionados se encuentran el desarrollo de aplicaciones para facilitar el acceso a atención psicológica en escuelas, proyectos de huertos escolares o incluso el diseño de vehículos inclusivos para estudiantes con discapacidad. En esta segunda fase, el programa combinará actividades presenciales en distintos estados del país con una plataforma digital que permitirá ampliar el alcance de la iniciativa y fortalecer la participación de jóvenes, especialmente mujeres, en áreas científicas y tecnológicas.