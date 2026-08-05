En esta noticia Plim Plim: Safari Musical – El Gran Concierto en la Selva

A dos meses de su estreno, “Plim Plim: Safari Musical – El Gran Concierto en la Selva” continúa consolidándose como uno de los espectáculos infantiles más convocantes de la cartelera porteña.

Durante las vacaciones de invierno recibió a miles de familias que eligieron compartir una salida donde, para muchos chicos, significó su primer encuentro con el teatro.

Lejos de ser un detalle menor, esa primera experiencia fue uno de los principales ejes sobre los que se diseñó el show. Desde el volumen del sonido hasta la duración de la función, la iluminación, el ritmo de la puesta y la interacción con el público, cada decisión fue pensada para que bebés y niños pequeños puedan disfrutar la obra de manera cómoda, segura y estimulante.

“Sabemos que para muchos chicos es la primera vez que asisten a un teatro. Eso implica una enorme responsabilidad. Queremos que ese recuerdo sea mágico y que despierte las ganas de volver”, señaló Guillermo “Tita” Pino, creador de Plim Plim y presidente de Spiritum Entertainment.

Durante las vacaciones de invierno fue habitual encontrar en la platea a familias conocidas compartiendo la función con sus hijos. Una de las imágenes más comentadas fue la de Eduardo y Elina Costantini junto a su hija Kahlo, que llegó al teatro completamente vestida de Plim Plim. “Felices de venir con Kahlo, que es fanática de Plim Plim. Nos lo pide desde la mañana hasta la noche. Lo ama”, contaron al finalizar la función.

La lista de celebridades que asistió en familia también incluyó a Juan Sebastián “la Brujita” Verón, Valentina Martín, Cande Vetrano, Julieta Nair Calvo, Isabel Macedo, Rocío Marengo, Fabián Cubero, Mica Viciconte, Diego “Ruso” Rodríguez, Luis Ventura, Cora Debarbieri, Daniela Katz, Sergio “Checho” Batista, Dalma Maradona, Malena Pichot, Barby Franco, Mercedes Lambre, Sabrina Ravelli, Débora D’Amato, Valentina Martín, Malena Rolón, Daniela Celis, Alejandra Maglietti, Melody Luz, Daniela López “Dadatina”, Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini, entre muchas otras figuras.

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“Es un show hermoso para toda la familia. Las canciones de Plim Plim son parte de tu vida, es bailar canción tras canción. Tenía miedo por el tema del sonido y está todo pensado para los bebés y los niños pequeños. Me encantó la historia y mi hijita la pasó increíble”, destacó Cande Vetrano.

Por su parte, Julieta Nair Calvo expresó: “El show es divino, súper dinámico, con todas las canciones que recontra conocemos. Los papás cantamos a los gritos. Las coreografías son divinas, las luces, hay sorpresas... los chicos lo pasan increíble. Lo recomiendo un montón”.

“Me pareció súper alegre, divertido y participativo”, resumió Isabel Macedo tras disfrutar de la función.

Con música, humor, baile y los personajes más queridos del universo de Plim Plim, Safari Musical – El Gran Concierto en la Selva invita a vivir una aventura donde los valores, la amistad y el cuidado de la naturaleza se convierten en protagonistas.

La obra cierra su gira 2026 en el Teatro Broadway este sábado 8 y domingo 9 de agosto a las 12:00 horas.

Plim Plim: Safari Musical – El Gran Concierto en la Selva