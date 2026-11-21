Entre los conferencistas destacados se encuentra el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, Daniel Ivoskus.

La Ciudad de México será, del 24 al 26 de noviembre, sede de la XXV edición de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, un encuentro que reunirá durante tres jornadas a más de 250 conferencistas provenientes de distintos países de Iberoamérica, junto a consultores, dirigentes, académicos, comunicadores y especialistas vinculados con la política y la comunicación.

La apertura está prevista para el 24 de noviembre a las 8:30 horas, en el Hotel Sheraton María Isabel, donde funcionarán cinco salas simultáneas con una agenda que abordará los principales desafíos que atraviesan actualmente las campañas electorales, los gobiernos, los liderazgos y la relación entre política, medios y ciudadanía. La ceremonia de clausura tendrá lugar el 26 de noviembre a las 18:30 horas.

Destacados conferencistas

Entre los conferencistas destacados se encuentran el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, Daniel Ivoskus; el consultor español Yago De Marta; la reconocida referente de la consultoría política en México, Gisela Rubach; el expresidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos y consultor de nivel presidencial en Latinoamérica, Mauricio de Vengoechea; la analista argentina de opinión pública Shila Vilker; y Carolina Bartel, subsecretaria de Medios y Prensa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con una amplia trayectoria en comunicación gubernamental, estrategia política y gestión de crisis.

También participarán los estrategas mexicanos Marco Sifuentes y Patricio Morelos, y la expresidenta de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, Nidia Paulino, entre otros especialistas de la región.

Uno de los ejes que atravesará esta edición será el impacto de la inteligencia artificial sobre las campañas y la disputa política. Fuente: Cumbre Mundial de Comunicación Política

La agenda incluirá exposiciones y debates sobre inteligencia artificial aplicada a campañas y gobiernos, gestión de crisis, reputación política, polarización social, comunicación de gobierno, investigación de opinión pública, políticas públicas, campañas electorales y relación con los medios de comunicación. También se desarrollarán actividades especiales, entre ellas presentaciones de libros, que ampliarán el intercambio académico y profesional.

La Cumbre se presenta además como un espacio plural. Su propuesta busca reunir diferentes corrientes políticas y profesionales alrededor de una misma discusión: cómo mejorar la calidad de la comunicación política en sociedades atravesadas por transformaciones tecnológicas, fragmentación de audiencias y creciente polarización.

Inteligencia artificial y campañas

“La Cumbre no pertenece a una ideología: es un espacio donde distintas formas de entender la política pueden encontrarse, debatir y aprender”, sostiene Daniel Ivoskus, presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. En esa misma línea, plantea que la pluralidad no implica uniformidad: “La pluralidad no significa pensar igual; significa poder sentarnos en una misma mesa, desde posiciones distintas, para profesionalizar la política y su comunicación”.

Uno de los ejes que atravesará esta edición será el impacto de la inteligencia artificial sobre las campañas y la disputa política. Para Ivoskus, la tecnología abre oportunidades, pero también plantea nuevos riesgos: “La inteligencia artificial no gana elecciones ni puede ser la estrategia principal de una campaña”. La herramienta, sostiene, puede amplificar una estrategia, pero no sustituirla: “La tecnología puede amplificar un mensaje, pero todavía no puede reemplazar una estrategia, un liderazgo ni una reputación”.

La prupuesta busca reunir diferentes corrientes políticas y profesionales alrededor de una misma discusión. Fuente: Cumbre Mundial de Comunicación Política

México, un escenario estratégico para la comunicación política

El debate adquiere una dimensión particular en México, donde la Cumbre se desarrollará pocos meses antes de las elecciones del 6 de junio de 2027, un proceso que aparece como uno de los grandes desafíos políticos de los próximos años. Para México, el encuentro representa un espacio de análisis estratégico de cara a unos comicios en los que estarán en juego más de 21.000 cargos públicos, incluyendo la renovación de la Cámara de Diputados, alcaldías y gubernaturas. El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé, además, un padrón récord de más de 100 millones de ciudadanos.

El escenario electoral mexicano estará, por lo tanto, inevitablemente atravesado por las discusiones que plantea la Cumbre: cómo construir liderazgos en contextos polarizados, cómo segmentar audiencias sin perder una narrativa común, qué lugar ocupan los medios tradicionales frente a las plataformas digitales y de qué manera la inteligencia artificial puede modificar la dinámica de una campaña.

En ese contexto, Ivoskus advierte sobre la dificultad creciente de hacer campaña en sociedades profundamente divididas. “En una sociedad polarizada, si no tienes imagen negativa, no existes” , afirma. La frase sintetiza uno de los debates centrales de la comunicación política contemporánea: cómo construir identidad, diferenciación y competitividad electoral cuando los ciudadanos reciben mensajes cada vez más personalizados y enfrentados.

El debate adquiere una dimensión particular en México, donde la Cumbre se desarrollará pocos meses antes de las elecciones del 6 de junio de 2027 Fuente: Cumbre Mundial de Comunicación Política

El consultor también cuestiona la idea de que una campaña pueda resolverse únicamente desde el marketing: “El marketing nunca gana elecciones por sí solo; este debe acompañar una estrategia sólida y un candidato con vocación”.

La XXV Cumbre Mundial de Comunicación Política se propone, de esta manera, como un punto de encuentro entre quienes estudian la política, quienes la comunican y quienes participan directamente de ella. Más que anticipar recetas, el objetivo será poner en común experiencias y herramientas para comprender cómo están cambiando las campañas, los gobiernos, los medios y las formas de construir poder.

La dimensión internacional será uno de los componentes centrales del encuentro. Los más de 250 conferencistas y participantes llegarán desde 25 países de Iberoamérica para compartir casos, metodologías y experiencias en un contexto en el que las fronteras entre comunicación política, medios, tecnología y ciudadanía son cada vez más difíciles de separar.

La XXV Cumbre Mundial se consolida así como el escenario clave para descifrar las tendencias que definirán el futuro del poder. Los interesados en consultar los perfiles de los más de 250 conferencistas y adquirir accesos pueden ingresar al sitio oficial de la Cumbre.