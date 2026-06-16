A lo largo de estas cuatro décadas, Los Nocheros no solo dejaron una inmensa huella musical a través de sus canciones y su inconfundible estilo, sino que transformaron para siempre la manera de vivir y producir el folklore en la Argentina.

Desde su debut en 1986 en su Salta natal, fueron pioneros en impulsar la profesionalización de la industria folklórica, elevando la calidad de las producciones y de las puestas en escena en todo el país.

Hoy, con más de 25 álbumes y millones de discos vendidos, lograron permanecer firmes en el corazón de la gente, atravesando a múltiples generaciones sin perder su esencia ni su vigencia.

Cuatro décadas de hitos que hicieron historia

El camino recorrido por Los Nocheros está marcado por récords indiscutidos y escenarios históricos. Fueron los primeros artistas de folklore en lograr llenar el Estadio Vélez Sarsfield en abril del 2000, y establecieron una marca difícil de igualar en 2002 al agotar 11 Luna Parks.

Desde el arrollador éxito de su álbum “Signos” (con más de un millón de copias vendidas) hasta sus inolvidables presentaciones en el Teatro Colón, el grupo supo conquistar el mundo entero.

Este presente de resiliencia, madurez y renovación artística los encuentra celebrando 40 años de trayectoria.

Un reencuentro emocional en la calle Corrientes

El regreso al mítico Teatro Gran Rex no es una fecha más, sino que tiene un inmenso valor simbólico para el grupo.

Fue exactamente en ese escenario de la Avenida Corrientes donde el “fenómeno Nocheros” explotó de forma masiva a finales de la década de los ‘90, consolidando un vínculo inquebrantable con el público porteño.

El espectáculo, titulado “Nocheros 40 años. El show”, promete ser mucho más que un recital aniversario: buscará transformarse en una experiencia emocional completa en donde convivirán la nostalgia, los clásicos eternos que marcaron a generaciones enteras y el presente vibrante del grupo.

¿Cuándo y cómo ser parte de esta celebración histórica?

La cita ineludible será el próximo 11 de agosto en el Teatro Gran Rex. Las entradas ya se encuentran oficialmente a la venta a través de tuentrada.com.

Ya seas un fanático desde sus inicios en las peñas o parte de las nuevas generaciones que vibran con sus armonías hoy, este show es la oportunidad perfecta para vivir toda la emoción de un reencuentro irrepetible con su gente.