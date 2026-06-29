El 21 y 22 de noviembre, la Ciudad de Buenos Aires será escenario de una nueva propuesta que se suma al universo de festivales folklóricos del país.

República Folklore reunirá a los grandes artistas del género y a nuevas generaciones en una celebración que combinará música, gastronomía, experiencias e identidad argentina.

Será en el Parque de la Ciudad donde, durante dos jornadas, más de 50 artistas se distribuirán en tres escenarios para una propuesta que combina música en vivo, gastronomía regional, artesanías y experiencias culturales de alcance federal.

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El line up confirma nombres que definen la historia del género junto a figuras que representan su presente y su expansión.

Abel Pintos,Soledad,Chaqueño PalavecinoyLos Nocherosencabezan una grilla que también incluye a Cazzu,Nahuel Pennissi,Jorge Rojas,Ahyre, Lázaro Caballero,Peteco Carabajal,Teresa Parodi,Cuti y Roberto Carabajal y Maggie Cullen.

También serán de la partida Los Manseros Santiagueños,Los Tekis,Sergio Galleguillo,Dúo Coplanacu, Facundo Toro y los Nombradores del Alba, Los Alonsitos, Diableros Jujeños, Nati Pastorutti, Tomás Lipán, Gauchos of the Pampa, Los de Imaguaré, Orozco-Barrientos, Mariana Carrizo, Los Tabaleos, Malena Garnica, Wara Calpanchay, Paquito Ocaño, Juanjo Abregu, Mariana Carrizo, Néstor Garnica, Los Bofill, Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu, La Callejera, Catherine Vergines y Carafea, entre muchos otros.