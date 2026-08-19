Después de nueve años de crecimiento y transformación del negocio alrededor de la Selección Argentina, Leandro Petersen comienza una nueva etapa profesional. Su futuro se puede resumir en cuatro grandes pilares: el lanzamiento de su propia agencia, la posibilidad de llevar su experiencia de gestión a Boca Juniors, los vínculos construidos con Lionel Scaloni, los jugadores y las leyendas de la Selección, y una intensa agenda de congresos y conferencias que comenzará en los próximos días.

Petersen cerró un ciclo en el que la gestión comercial acompañó uno de los períodos deportivos más exitosos de la historia de la Selección. En esos nueve años se construyó una plataforma que combinó marketing, expansión global, contenidos, entretenimiento, licencias, experiencias y nuevos negocios.

Los números dimensionan esa transformación: cuando comenzó su gestión había alrededor de cinco sponsors y, al terminar su ciclo, el ecosistema comercial superaba las 120 marcas.

Ahora comienza una etapa diferente.

1. Una agencia propia para capitalizar nueve años de experiencia

Petersen lanzará su propia agencia, desde donde buscará trasladar la experiencia, el conocimiento y la red de relaciones construida durante nueve años hacia nuevos proyectos, empresas y marcas, dentro y fuera del deporte.

“Fueron nueve años extraordinarios, de muchísimo crecimiento. Me llevo experiencia, aprendizajes y, fundamentalmente, las relaciones y los vínculos construidos durante todo este tiempo. Ahora comienza una nueva etapa”, señala Petersen.

2. Boca: ¿qué pasaría si ese modelo de gestión llegara al club?

El segundo pilar tiene un nombre inevitable: Boca Juniors.

Petersen comenzó a ser mencionado públicamente en relación con el futuro político e institucional del club. Pero detrás de la cuestión electoral aparece una pregunta mucho más interesante desde la perspectiva de los negocios y la gestión:

¿qué pasaría si todo lo aprendido durante nueve años de éxito con la Selección Argentina pudiera aplicarse a Boca?

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La experiencia acumulada ofrece una posible hoja de ruta. No se trataría simplemente de conseguir más sponsors, sino de potenciar todos los activos que ya tiene Boca: su enorme comunidad de hinchas, La Bombonera, su historia, sus ídolos y leyendas, sus contenidos y el reconocimiento que tiene su marca en distintos lugares del mundo.

La pregunta, entonces, va más allá de una candidatura: ¿hasta dónde podría crecer Boca si aplicara un modelo de gestión que ya demostró resultados durante nueve años?

3. Scaloni, los jugadores y las leyendas: el capital de las relaciones

El tercer pilar es posiblemente el menos visible, pero uno de los más importantes: las relaciones construidas durante nueve años.

Petersen desarrolló un vínculo muy cercano de trabajo con Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, además de los jugadores y las figuras históricas de la Selección Argentina.

Esa relación permitió que durante estos años el proyecto deportivo y el comercial trabajaran de manera coordinada. Scaloni participó de presentaciones, encuentros con empresas y actividades académicas, mientras distintos futbolistas acompañaron acciones vinculadas con las marcas.

Petersen también trabajó activamente con las leyendas de la Selección Argentina, desarrollando proyectos y eventos junto a históricos como Sergio Goycochea, Javier Saviola y Maximiliano Rodríguez, entre otros.

A eso se suma una extensa red de relaciones con empresarios, ejecutivos de grandes compañías y referentes de la industria deportiva.

Experiencia, gestión y relaciones aparecen así como tres activos que Petersen se lleva consigo hacia su próxima etapa.

4. Una agenda cargada de congresos y conferencias

Los próximos meses también tendrán una intensa agenda de exposiciones y congresos. El 3 de septiembre participará en Buenos Aires del 10° Foro Internacional de Líderes en Turismo y también estará presente en Social Media Day.

El 16 y 17 de septiembre viajará a Lima como speaker de SPORTBIZ Perú y, entre el 29 de septiembre y el 1° de octubre, participará como speaker del SBC Summit 2026 en Lisboa, uno de los grandes encuentros mundiales de negocios, deporte y entretenimiento, que tendrá entre sus protagonistas a Michael Jordan.

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La agenda continuará durante octubre y noviembre con nuevas participaciones en encuentros empresariales, académicos, de marketing y deporte.

Una nueva etapa

Agencia propia, el desafío de Boca, los vínculos construidos con Scaloni, jugadores y leyendas, y una agenda de fuerte exposición marcan el comienzo de la nueva etapa de Petersen después de nueve años de éxito junto a la Selección Argentina.