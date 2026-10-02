Los líderes de Recursos Humanos tienen cita el 13 de octubre: ese día se realizará la séptima edición de HRTrends, con más de 700 asistentes. Es el evento insignia de Bonda, la empresa líder en beneficios corporativos de América Latina, que este año ya pasó por Bogotá y en pocos días se celebrará en Santiago de Chile.

Durante la jornada se desarrollará una agenda que expone las tendencias de la industria y anticipa los desafíos de los profesionales de cara al próximo año de la mano de speakers referentes en distintas temáticas.

La primera charla estará a cargo del cofundador de Bonda, Agustín Perelman, con “Tendencias en Beneficios Corporativos”, y le seguirá el panel “Donde las personas importan: organizaciones que marcan la diferencia”, con la participación de Sofía Suárez Vigil, gerente de People and Culture de Farmaplus; Bárbara Cornejo, gerente de People Empowerment de Enel; Denise Mizrahi, gerente senior de People, Performance & Culture de KPMG; Sebastián Torriti, gerente de Capital Humano y Transformación de Banco Hipotecario, con la moderación de Laura Mafud, editora de Forbes Argentina, quienes debatirán sobre qué están haciendo las empresas argentinas para fidelizar al talento y cuáles son sus prioridades hacia 2027.

La agenda continúa con Carolina Civale, gerente de Optimización y Tecnologías de YPF, que hablará acerca de cómo los equipos de Recursos Humanos emplean tecnología para optimizar procesos del área y de toda la compañía de cara al 2027. Por su parte, el reconocido economista Claudio Zuchovicki analizará el contexto económico y el empleo en la Argentina, y Carlos Ray, Head of Legal and H&S de Randstad para Argentina y Uruguay, expondrá sobre modernización laboral y su impacto en la gestión del talento.

El cierre estará a cargo de Luciana Aymar, ex capitana de Las Leonas y ocho veces elegida mejor jugadora de hockey del mundo, con su charla “Liderazgo de Campeones”, en la que develará las claves y secretos detrás del equipo campeón del mundo.

Así fue la edición de HRTrends de mayo 2026 en Argentina.

La propuesta del evento es integral: quienes asistan podrán llevarse ideas para implementar en su organización, hacer networking con otros 700 profesionales de recursos humanos de distintas industrias líderes en el país y recorrer una feria con 17 proveedores de soluciones para Recursos Humanos.

“Para nosotros, en Bonda, es un orgullo sostener un encuentro tan importante para la comunidad de Recursos Humanos, en el que cada edición supera a la anterior. Lo que se discute arriba del escenario no queda ahí: cada persona que viene vuelve a su empresa y toma decisiones que impactan en la vida de cientos de colaboradores”, sostiene Luciana Psenda, Marketing Manager de Bonda.

Los números explican por qué HRTrends se convirtió en la cita obligada del sector: a lo largo de todas sus ediciones pasaron más de 7.000 asistentes, más de 90 speakers internacionales y más de 100 empresas proveedoras de servicios de Recursos Humanos.

El evento es presencial y será conducido por Fer Niizawa, CEO de Fer Niizawa Consulting Group. Los sponsors de esta edición son: Ámbito Financiero, Perfil, El Cronista, Mandü, BenchClub, Cabify para empresas, SanCor Salud, Social Lunch, Motorola, Cobalto Capital, Pandapé LATAM, Great People to Work, Formas, Samsonite y Deel.