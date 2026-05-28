El pasado 14 de mayo se celebró la sexta edición de HRTrends Argentina, el evento insignia de Bonda, la empresa líder en plataformas de beneficios para empleados que reunió a más de 700 profesionales para conversar cómo evolucionarán la experiencia del colaborador, la flexibilidad y el trabajo en el contexto actual. Estos últimos años la discusión sobre cómo atraer, fidelizar y acompañar a las personas dentro de las organizaciones dejó de estar centrada únicamente en el salario. En un escenario atravesado por nuevas dinámicas laborales, cambios generacionales y mayor presión sobre la economía del colaborador, las empresas comenzaron a revisar cómo construyen sus estrategias de beneficios, reconocimiento y cultura organizacional.

La edición 2026 contó además con más de 10 speakers referentes, 25 sponsors entre quienes se encuentran Deel, Motorola, Samsung, WeWork Argentina, Ristora Expendedoras, Omint, Social Lunch, Finnegans, William Hope, Sancor Salud, Uber Para Empresas y Despegar, así como espacios de networking y experiencias orientadas al ecosistema de gestión de talento, consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro de la industria en Argentina.

Durante el evento se realizó el lanzamiento del Informe de Beneficios Corporativos HRTrends Argentina 2026, un relevamiento elaborado sobre una muestra de 139 empresas en el país y contrastado con más de 10 millones de transacciones de beneficios registradas durante el último año en la plataforma Bonda.

El relevamiento expuso una de las principales tensiones que atraviesa hoy el mercado laboral, mientras el 88,3% de las organizaciones considera que los beneficios personalizados ayudan a fortalecer la fidelización de los colaboradores, solo el 31,4% implementa actualmente modelos flexibles.

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Para Agustín Perelman, co-founder de Bonda, esto sucede porque el desafío de las empresas ya no pasa únicamente por sumar beneficios, sino por adaptarlos a las necesidades concretas de las personas y apoyarse en la tecnología para hacerlo posible.

"La forma de trabajar evolucionó en los últimos años, pero los beneficios no avanzaron a la misma velocidad. Hoy las empresas necesitan repensar cómo construyen su propuesta de valor para que realmente haga sentido en contextos mucho más dinámicos", sostuvo durante la apertura del encuentro.

Perelman remarcó además que, si tuviera que resumir los principales desafíos que enfrentan hoy las organizaciones en materia de beneficios, serían tres: “flexibilidad, para que cada persona tenga la posibilidad de elegir; apoyo monetario, para aliviar el bolsillo de los colaboradores; y personalización, para que cada uno pueda sentir que esa propuesta realmente está pensada para él".

La agenda del evento estuvo enfocada en liderazgo, transformación organizacional, empleo, tecnología y experiencia del colaborador. Entre los speakers participaron Myriam Alvarez Iturre, profesora de Universidad de San Andrés y UCEMA, quien abordó los nuevos desafíos del liderazgo cuántico; Erica Reynoso, Chief People Officer en Naranja X, quien compartió cómo el área de People se convirtió en un motor de reinvención y crecimiento dentro de la compañía; y el economista Santiago Bulat, que analizó las perspectivas del empleo y el contexto económico para 2026.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el panel “Donde las personas importan: organizaciones que marcan la diferencia”, moderado por la periodista Laura Mafud, junto a Pablo Granado, HR Managing Director de PwC; Daniela Mora Simoes, Directora de Personas en Grupo Omint; Federico Agúndez, VP of People Strategy & Operations en Despegar; y Diego Grieco, Sr. Manager de People & Culture en Arcos Dorados, donde se debatió cómo construir culturas organizacionales más sostenibles en escenarios de transformación permanente.

Durante la conversación, los referentes compartieron cómo las organizaciones comenzaron a evolucionar sus estrategias de beneficios, reconocimiento y experiencia del colaborador junto a Bonda para responder a equipos cada vez más diversos y dinámicos.

“Hoy tenemos por mes 7.000 visitas en la plataforma de Bonda, con más de 1.400 colaboradores distintos entrando, pero porque ya no es solo una plataforma, es parte de este ecosistema de experiencia articulado con cada uno de nuestros arquetipos de colaboradores", explicó Daniela Mora Simoes, Directora de Personas de Grupo Omint.

Por su parte, Federico Agúndez, VP of People Strategy & Operations en Despegar, destacó el impacto de la tecnología en la simplificación de procesos y comunicación interna. “Antes teníamos beneficios comunicados de formas diferentes y la posibilidad de escalar muchas veces es hacer más simple todo. Con Bonda comunicar es más simple”, señaló.

Con seis ediciones realizadas en Argentina y próximas ediciones previstas en Chile, México y Colombia, HRTrends continúa consolidándose como uno de los principales espacios regionales de conversación sobre liderazgo, cultura organizacional y beneficios corporativos en América Latina.