El desarrollo de la minería y la necesidad de abastecer a la industria con energía competitiva y de menores emisiones impulsan nuevas inversiones en generación renovable en la Argentina. En ese escenario, Genneia inauguró el Parque Solar San Juan Sur, una obra que demandó u$s 110 millones y suma 129 MW de potencia instalada a la matriz energética provincial.

El complejo, ubicado en la localidad de Retamito, se convirtió en el parque fotovoltaico más grande de San Juan. Con su puesta en marcha, la compañía elevó a 350 MW su capacidad operativa en la provincia y consolidó su presencia en Cuyo, una región estratégica para el crecimiento de la actividad minera.

La inauguración contó con la participación del presidente de Genneia, Jorge Brito; el CEO de la compañía, Bernardo Andrews; el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; y el intendente de Sarmiento, Alfredo Castro, además de autoridades nacionales y provinciales y referentes del sector energético.

Genneia invirtió u$s 110 millones en el parque solar San Juan Sur

El nuevo parque se extiende sobre una superficie de 500 hectáreas y cuenta con 250.000 paneles solares bifaciales de alta eficiencia. Su generación equivaldrá al consumo eléctrico de aproximadamente 90.000 hogares y permitirá evitar la emisión de cerca de 160.000 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) por año.

Durante la etapa de construcción, el proyecto generó alrededor de 300 puestos de trabajo en el pico de actividad, según informó la compañía.

La energía producida se comercializará a grandes usuarios industriales mediante contratos del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), el mecanismo que permite a empresas contratar directamente el suministro de electricidad de fuentes renovables.

Este esquema resulta relevante para las compañías que buscan diversificar sus fuentes de abastecimiento y reducir la huella de carbono de sus operaciones, en particular en sectores con una demanda energética elevada.

Genneia alcanza los 350 MW de capacidad instalada en San Juan

Con la inauguración de San Juan Sur, Genneia suma 350 MW de potencia operativa en la provincia. Se trata de su cuarto desarrollo fotovoltaico en territorio sanjuanino, que se incorpora a los parques Ullum I, II y III, Sierras de Ullum y Tocota III, según el detalle de proyectos informado por la empresa.

A escala regional, la compañía alcanza los 800 MW de capacidad solar instalada en Cuyo. El nuevo emprendimiento se integra así a una estrategia de expansión que busca ampliar el abastecimiento de energía renovable para grandes consumidores industriales.

Durante el acto, Jorge Brito destacó el volumen de inversiones de la firma y su estrategia de crecimiento. “El desarrollo de la Argentina necesita una matriz energética cada vez más robusta, competitiva y sustentable. En Genneia asumimos ese desafío con una visión de largo plazo y más de 2.000 millones de dólares invertidos en la última década, que nos permitieron superar los 1,7 GW de capacidad renovable en 9 provincias”, afirmó.

Jorge Brito

El presidente de la compañía también vinculó la nueva infraestructura con las oportunidades que ofrece el desarrollo productivo del país. “El Parque Solar San Juan Sur es una nueva muestra concreta de ese compromiso. Con este proyecto alcanzamos los 350 MW de capacidad instalada en la provincia. Seguimos fortaleciendo nuestro rol como socio estratégico para el desarrollo de la minería”, sostuvo.

Energía renovable para la minería y la industria

El crecimiento de la minería, especialmente en las regiones andinas, abre oportunidades para los proveedores de energía que puedan garantizar suministro confiable y costos competitivos. En ese marco, Genneia busca consolidarse como abastecedor de grandes usuarios que necesitan incorporar electricidad renovable a sus operaciones.

La empresa ya cuenta con contratos de suministro para más de 100 clientes corporativos de distintas industrias a través del MATER. La disponibilidad de generación renovable también puede contribuir a reducir las emisiones asociadas al consumo eléctrico de los proyectos productivos, un factor relevante para las compañías que operan en mercados internacionales.

El gobernador Marcelo Orrego destacó el impacto de la inversión privada en el desarrollo provincial. “La inauguración de este nuevo parque es el resultado de una visión compartida entre el sector público y privado para impulsar el crecimiento de nuestra provincia”, afirmó.

Marcelo Orrego, gobernador de San Juan

Además, sostuvo que la continuidad de las inversiones de la compañía constituye “una clara señal de confianza en nuestro potencial productivo y en las condiciones que ofrecemos para el desarrollo de proyectos de gran escala”.

Genneia supera los 1.785 MW de capacidad renovable

Con la incorporación de San Juan Sur, Genneia informó que su capacidad total de generación renovable superó los 1.785 MW. La compañía opera ocho parques eólicos y siete solares, distribuidos en distintas provincias del país.

En el segmento eólico, cuenta con los parques Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona, Necochea y La Elbita. En energía solar, su cartera incluye los desarrollos de San Juan, Ullum, Sierras de Ullum, Tocota III, Malargüe I, Anchoris y San Rafael.

La firma también destacó su participación en el financiamiento de proyectos sustentables mediante la emisión de bonos verdes, con más de USD 1.280 millones emitidos hasta la fecha.

La inauguración de San Juan Sur amplía la infraestructura renovable disponible en Cuyo y refuerza la estrategia de Genneia de abastecer a la industria y la minería con generación solar a gran escala.