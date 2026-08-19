En esta noticia Mucho más que energía “verde”

Las energías renovables avanzan en la Argentina y Genneia es hoy el reflejo más claro de esa expansión. La compañía controla el 25% del mercado de energía solar, el 21% del eólico y el 23% del total de renovables del país, según precisó Gustavo Castagnino, director de Asuntos Corporativos de la firma.

Con 14 años de historia y 17 parques operativos distribuidos a lo largo del territorio nacional, la empresa, que entre sus accionistas tiene al empresario Jorge Brito, presidente del Banco Macro, sostiene un ritmo de inversión que no se detiene y que la posiciona como la generadora renovable más grande del país.

El paso más reciente apunta a un nuevo vertical de negocios. La compañía participo Alma SADI, la licitación que lanzó el Gobierno para avanzar con obras de almacenamiento de energía mediante baterías. En la última compulsa impulsada por la Secretaría de Energia, Genneia se adjudicó el 60% de los megawatts que salieron a concurso, una proporción que refleja la envergadura de su apuesta en este segmento. “Fuimos fuerte en la licitación que sacó el gobierno y nos llevamos el 60% de los megas que se licitaron”, afirmó Castagnino.

La decisión, aseguró el empresario, responde a una limitación estructural de las renovables: su intermitencia. La generación solar depende del sol; la eólica, del viento. Las baterías permiten absorber los excedentes de producción e inyectarlos a la red en los momentos de mayor demanda, lo que estabiliza el sistema y reduce el riesgo de cortes, especialmente durante los picos de consumo del verano. “Toman energía cuando sobra y se inyecta al sistema cuando se necesita más; eso hace que el sistema sea más estable y evita cortes en verano”, explicó el directivo.

Mucho más que energía “verde”

Genneia atiende a alrededor de 100 clientes corporativos de sectores como la siderurgia, la industria automotriz, el retail, la minería y el consumo masivo. Según comentó Castagnino, “durante años, el principal atractivo para muchas de esas empresas fue el atributo verde: reducir la huella de carbono para cumplir con los objetivos fijados por sus casas matrices, o para garantizar que sus productos cumplan con los estándares medioambientales que exigen mercados como los de Europa y Japón”.

Sin embargo, ese escenario cambió: “Lo verde solamente no alcanza”, reconoció Castagnino, y subrayó que la energía renovable debe ser también eficiente y competitiva para imponerse frente a otras fuentes en una matriz energética tan diversa como la argentina.

El cambio de peso entre atributos no es casual. El directivo lo vinculó con transformaciones geopolíticas globales: conflictos armados, políticas de las grandes potencias y una creciente preocupación por la soberanía energética empujaron a países sin recursos propios a redefinir cómo se abastecen. “Hace tres o cuatro años, el atributo verde era mucho más fuerte e incidía mucho más que sobre la eficiencia y la competitividad; hoy eso se igualó”, señaló. En ese marco, la energía solar y eólica consolida su lugar como una respuesta concreta a esa búsqueda de autonomía energética a escala global.