Genneia, compañía líder en generación de energías renovables en Argentina, anuncia la exitosa colocación de sus Obligaciones Negociables (ONs) Verdes Locales Clase L, por un monto total de u$s 70 millones, superando ampliamente el objetivo inicial de hasta u$s 30 millones.

Esta operación marca un nuevo hito en la estrategia de financiamiento de la compañía. Los fondos obtenidos serán destinados al desarrollo de proyectos de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS), enmarcados en los programas AlmaGBA y AlmaSADI.

Con esta iniciativa, Genneia busca almacenar energía y suministrarla en los momentos de mayor demanda, contribuyendo a mitigar las restricciones de la red eléctrica, reducir los riesgos de interrupciones y mejorar la estabilidad y confiabilidad del sistema.

Las características principales de la ONs Verdes Clase L:

Denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses

Tasa de interés fija anual del 6,25% con pagos semestrales

Plazo de 36 meses

Organizador y Colocador: Macro Securities

Colocadores: Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Santander, Invertironline, Banco Supervielle, Balanz, BST, Banco Galicia, Banco Mariva, Banco Patagonia, Petrini Valores, Banco Industrial, ONE618, Cucchiara, Bull Market, Banco de Valores, CMF, ALYNK, Adcap y Banco Ciudad.

Además, estos nuevos instrumentos de deuda se integrarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA.

Con esta emisión, Genneia reafirma su posición como el mayor emisor de bonos verdes de Argentina tras alcanzar un volumen acumulado de u$s 1350 millones en los mercados local e internacional. Como plataforma líder en energías limpias, la compañía concentra el 23% de la potencia renovable instalada del país, correspondiendo un 21% al sector eólico y un 28% al solar (cifras a septiembre de 2026).

En este marco, la empresa sostiene un firme compromiso con el suministro de energía competitiva, confiable y sustentable a través del desarrollo, construcción y operación de un portafolio diversificado. Su estrategia de crecimiento se apoya en tres pilares clave: generación renovable, almacenamiento en baterías (BESS) e infraestructura de transmisión de alta tensión —a través de su participación en Transener—. Este enfoque integral consolida su plataforma energética para acompañar el aumento de la demanda y responder a los desafíos de un sistema en plena transformación.