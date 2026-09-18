El gobernador Alberto Weretilneck anunció que la provincia va a incorporar al próximo paquete fiscal la exención de Ingresos Brutos a los consumos turísticos realizados por visitantes extranjeros, una iniciativa impulsada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (AEHGB).

“Cuando se implemente, Río Negro será la primera provincia del país con una medida de este tipo. Queremos hacer más competitivos nuestros destinos, atraer más turismo internacional y generar más actividad, inversión y empleo”, aseguró el gobernador.

El presidente de FEHGRA, Daniel Prieto , celebró la iniciativa que la entidad venía empujando hace meses: “Reducir la presión tributaria sobre los establecimientos habilitados permite mejorar la competitividad de las empresas que cumplen con las normas, generan empleo registrado y realizan un importante aporte a las economías regionales”.

En el mismo sentido se pronunció la coordinadora de la Región Patagonia de FEHGRA, Belén García Bertone : “Tendrá un gran impacto promocional para la provincia, al otorgar una ventaja competitiva frente a otros destinos. Además, será un gran beneficio para quienes pagan sus impuestos y, en paralelo, un incentivo para estimular la formalidad en el sector”.

El anuncio de esta iniciativa, que el Ejecutivo enviará a la Legislatura, se realizó junto con la presentación de los alcances de la Ley de Promoción de la Inversión Turística, que establece incentivos impositivos para nuevas inversiones en alojamiento y contempla mayores beneficios en aquellas localidades que cuentan con menor infraestructura turística.