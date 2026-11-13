El proyecto musical japonés, reconocido por su trabajo en el anime Given, se presentará el domingo 9 de mayo de 2027 en C Art Media como parte de su Latin America Tour 2027.

La escena de la música japonesa sumará una nueva parada en Buenos Aires con la primera visita de Centimillimental a la Argentina. El proyecto desembarcará en el país como parte de su Latin America Tour 2027 y se presentará el domingo 9 de mayo de 2027 en C Art Media, en lo que marcará su debut frente al público local.

La llegada a territorio porteño se concretará luego de una gira previa por América Latina en la que el artista agotó todas las localidades, consolidando una fuerte convocatoria en la región. Con ese antecedente, el concierto en Buenos Aires volverá a acercar la música japonesa a los escenarios locales con un repertorio atravesado por las emociones y la nostalgia.

El proyecto musical japonés, reconocido por su trabajo en el anime Given, se presentará el domingo 9 de mayo de 2027 en C Art Media como parte de su Latin America Tour 2027. Chino Lemus

Gran parte del reconocimiento de Centimillimental proviene de su participación en el universo musical del anime Given, donde dio vida a canciones emblemáticas como «Kizuato». En sintonía con esa impronta, la presentación en la ciudad propone un formato íntimo y especial, pensado para que cada melodía funcione como el hilo conductor de una historia.

La venta de entradas se habilitó el miércoles 11 de noviembre de 2026 a las 11:00 (hora de Buenos Aires) a través de la plataforma Passline. Para la compra, se ofrece la posibilidad de abonar en 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas.

El proyecto musical japonés, reconocido por su trabajo en el anime Given, se presentará el domingo 9 de mayo de 2027 en C Art Media como parte de su Latin America Tour 2027. CENTIMILLIMENTAL

El recital de mayo de 2027 en C Art Media representará así la primera oportunidad para los seguidores argentinos del anime y de la música japonesa de escuchar en directo las canciones de Centimillimental en el país.