Los dos recitales de Shakira en el Estadio Mario Alberto Kempes se perfilan como el evento artístico de mayor impacto económico en la historia de Córdoba. Con entradas agotadas para ambas fechas, la ciudad y localidades cercanas vivirán un fin de semana récord en movimiento turístico, consumo y ocupación hotelera.

Según estimaciones oficiales, la llegada de la artista colombiana generará un impacto económico cercano a los u$s 55 millones, una cifra que posiciona a estos shows entre los más relevantes realizados en la provincia en los últimos años.

¿Cuáles son los horarios y cómo es el ingreso al show de Shakira en el Kempes?

Las puertas del Estadio Mario Alberto Kempes abrirán a las 18 horas, con un esquema de ingreso escalonado para evitar aglomeraciones en los accesos principales. Entre las 18 y las 20, el público podrá aprovechar un happy hour con promociones 2x1 en bebidas dentro del estadio.

El show principal está previsto para las 21 horas, aunque el horario del espectáculo de apertura aún no fue confirmado por la organización.

En cuanto a los accesos, estos estarán diferenciados según la ubicación de cada entrada. Quienes tengan campo general deberán ingresar por el sector sur, entre la platea Ardiles y la popular Artime. La platea Gasparini contará con acceso directo por su tribuna.

Por su parte, el campo VIP izquierdo ingresará por el extremo norte de la platea Ardiles, mientras que el campo VIP derecho lo hará por el extremo norte de la platea Gasparini.

¿Cuántos turistas llegan a Córdoba por el “efecto Shakira”?

Entre asistentes a los recitales y acompañantes, se estima que alrededor de 120 mil personas llegarán a Córdoba durante el fin de semana. El fenómeno no solo impacta en la capital, sino también en localidades de Sierras Chicas, Villa Carlos Paz, Alta Gracia y otros puntos turísticos cercanos, que también registran altos niveles de ocupación.

Este flujo masivo de visitantes consolida a Córdoba como uno de los principales polos de espectáculos internacionales del país.

¿Cómo está la ocupación hotelera durante el fin de semana del show?

La hotelería de la ciudad de Córdoba se encuentra al 100% de ocupación, mientras que en destinos turísticos cercanos los niveles también son elevados. El evento coincide, además, con un fin de semana de alta demanda turística, lo que potencia aún más el movimiento económico en la región.

El impacto alcanza no solo a hoteles, sino también a alojamientos temporarios, gastronomía, transporte y comercios.

Los conciertos de Shakira superan en convocatoria e impacto a otros grandes espectáculos internacionales realizados en el Kempes, como los de Paul McCartney, Metallica, Red Hot Chili Peppers, Luis Miguel o Ricky Martin.

Además, el evento se da en un contexto de crecimiento sostenido del Aeropuerto Internacional de Córdoba, que atraviesa una temporada récord de vuelos nacionales e internacionales, facilitando la llegada de turistas desde distintos puntos del país y del exterior.

¿Qué sectores se ven beneficiados por los shows de Shakira?

El impacto positivo alcanza a múltiples rubros:

Hoteles y alojamientos turísticos

Restaurantes y bares

Transporte urbano, interurbano y aéreo

Comercios y shoppings

Servicios vinculados al turismo y al entretenimiento

.