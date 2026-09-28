Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe—, presenció finales de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y participó de una ceremonia de premiación en Rosario.

El certamen se desarrolló entre el 12 y el 26 de septiembre y reunió a más de 4000 atletas de 15 países en 43 deportes y 60 disciplinas. Por primera vez en la historia de los Juegos Suramericanos, la organización se distribuyó entre tres ciudades sede, Rosario, Santa Fe y Rafaela. Más allá de las pruebas, los Fan Fest acercaron actividades culturales y recreativas al público. Se registraron más de 45.000 personas en su primera jornada en las tres ciudades.

“Los Juegos pusieron a Santa Fe en el foco internacional, pero también nos invitaron a pensar en el día después. Las obras se definieron para que estos espacios siguieran siendo útiles una vez terminadas las competencias. Ese es el sentido del acompañamiento de CAF, invertir en infraestructura que perdure y esté al servicio de la comunidad”, señaló Christian Asinelli.

La delegación argentina acumuló 240 medallas: 65 de oro, 68 de plata y 107 de bronce. Las cifras eran parciales, anteriores a las definiciones del último día.

Entre las historias de la delegación local se destacó la nadadora Cecilia Dieleke, de 16 años, que obtuvo siete medallas en el nuevo centro acuático de Rosario, y se convirtió, según la organización, en la argentina con más condecoraciones en esta edición. La ciudad volvió a recibir los Juegos mayores después de haber sido sede de la segunda edición, en 1982.

NA

Infraestructura para después de los Juegos

El apoyo de CAF a la provincia de Santa Fe se instrumentó mediante el financiamiento de u$s 75 millones para el Programa de Fortalecimiento de la Actividad Urbana Deportiva en Santa Fe con el objetivo de incentivar la práctica deportiva a través de la regeneración urbana y la integración habitacional, mediante la adecuación y creación de espacios y equipamientos. En Rosario, las obras comprendieron el Invencible Centro Acuático Provincial, el Arena Rosario y el Microestadio del Parque Independencia, concebidos para torneos y actividades de la comunidad después de los Juegos.

El Gobierno de Santa Fe informó que se realizaron 21 intervenciones de infraestructura deportiva en todo el territorio y que las obras generaron cerca de 2000 puestos de trabajo. La inversión total para los Juegos superó los u$s 90 millones, con recursos de CAF y aportes del Tesoro provincial.

El cierre deportivo abrió una nueva etapa para esos espacios, destinados al entrenamiento, la práctica cotidiana y futuros torneos.

CAF y Santa Fe, una alianza que va más allá del deporte

CAF también acompañó a Santa Fe en proyectos de conectividad y logística. El banco otorgó u$s 100 millones al programa Santa Fe + Conectada, que contempló la ampliación de la red provincial de fibra óptica a 4000 kilómetros para llegar a las 365 localidades y la modernización de la infraestructura educativa.

Además, aprobó un préstamo de hasta u$s 150 millones para mejorar la logística urbana y metropolitana del Gran Rosario y su conexión con el complejo portuario. Entre las obras previstas se encuentra la segunda etapa del tercer carril de la autopista Rosario–Santa Fe, un tramo de 17,5 kilómetros entre San Lorenzo y Timbúes.

Estas iniciativas reafirman el compromiso de CAF con el financiamiento de proyectos que respondan a las necesidades de cada territorio y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas, promoviendo un desarrollo más equilibrado, inclusivo y sostenible.