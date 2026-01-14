Tras una negociación de 25 años, la Unión Europea dio un paso clave para avanzar con el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, al respaldar este viernes, por mayoría cualificada del Consejo Europeo, la firma del entendimiento comercial.

La decisión impulsaría la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo tras más de un cuarto de siglo de negociaciones y bloqueos, y que abarcará a cerca del 25 % del PIB global. Ahora, todos los focos estarán puestos en el bloque sudamericano, que deberá dar rubricar el tratado con su firma el próximo 17 de enero en Asunción.