Durante 2025, los frigoríficos del Grupo Marfrig -Tacuarembó, Cledinor, Establecimientos Colonia e Inaler- totalizaron 689.163 cabezas faenadas en Uruguay. En 2024, esas mismas plantas habían procesado 580.519 animales, por lo que la faena registró un aumento interanual de 18,7%, lo que significaron 108.644 cabezas adicionales. Estas plantas representaron aproximadamente el 28,7% de la faena vacuna total del país.

Por su parte, los frigoríficos del Grupo Minerva -Pulsa, Frigorífico Canelones, Frigorífico Carrasco y Breeders Packers Uruguay- faenaron 550.772 cabezas, frente a los 513.710 animales en 2024. Esto implicó un incremento interanual de 7,2%, con 37.062 cabezas más respecto al año anterior. Las plantas de Minerva concentraron el 22,9% de la faena total.

Estos grupos brasileños concentraron 1.239.935 cabezas faenadas en 2025, lo que representó el 51,6% de la faena de ganado vacuno del país.

Por su parte, los frigoríficos Ontilcor y Frigorífico San Jacinto faenaron en conjunto 392.130 cabezas en 2025, lo que representó el 16,3% de la faena vacuna total.

En comparación con 2024, cuando ambas plantas habían procesado 337.967 animales, registraron una suba interanual de 16,0%, equivalente a 54.163 cabezas adicionales.