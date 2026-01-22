En esta noticia Una industria en crisis

El Frigorífico Pico, ubicado en La Pampa, atraviesa una complicada situación financiera. Con 1033 cheques rechazados, la compañía acumula una deuda por más de $ 30.000 millones , según registros del Banco Central.

Se trata de un pasivo que comenzó a acumular en noviembre del año pasado y que canceló menos del 4% (38 cheques por $ 75 millones).

Esto de debe a que su faena diaria pasó de 600 vacunos a 50 cabezas, lo que derivó en la suspensión de más de 450 trabajadores durante enero, en la planta de Trenel, según informaron medios locales.

El frigorífico opera dos plantas, una en General Pico y otra en Trenel, y hacia 2024 exportaba el 55% de su producción, mientras que el 45% restante se destinaba al mercado interno .

Frigorífico Pico es una compañía familiar de capitales nacionales, cuyos dueños son Ernesto “Tito” Lowenstein y Alan Lowenstein (padre e hijo). “Tito” Lowenstein (86) es un histórico empresario de la carne y fundador de Paty junto a Luis Juan Bameule y José Moché, marca que fue desarrollada por Quickfood, compañía que con el tiempo pasó a manos del grupo brasileño Marfrig.

Junto a su hijo también fundó Land, un frigorífico de exportación de carne equina en Río Cuarto, Córdoba.

En la década del ’80 fue uno de los impulsores del centro de esquí Las Leñas, en Mendoza, aunque con el correr de los años se retiró del proyecto. Por su parte, su hermano, Alfredo Lowenstein fue el creador de la hamburguesería argentina Pumper Nic.

El sector frigorífico atraviesa un escenario de crisis productiva y económica, marcado por la caída de la faena y márgenes cada vez más ajustados. De hecho, a fines del año pasado, varios frigoríficos optaron por reducir o directamente frenar su actividad.

Esto se debe a diferentes causas. Por un lado, la retracción del consumo interno y el aumento de los costos productivos, y por el otro, la pérdida de volumen exportador. Según datos del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (Consorcio ABC), las toneladas exportadas durante el año pasado retrocedieron 7,3% a nivel interanual -unas 713.400 toneladas- .

El año pasado, China -principal mercado de la Argentina- explicó el 64,4% del volumen exportado, una participación inferior al 70,7% registrado en 2024, en un contexto en el que el país perdió terreno frente a competidores como Brasil.