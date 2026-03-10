Javier Milei duerme poco. Pero, a pesar de esas escasas horas de descanso, es un hombre de sueños. Hace algunos años, uno era dar una conferencia de economía a River lleno. Lo contaba a su estilo, con enfático entusiasmo, pero en un tono que remitía a la maradoniana ilusión de jugar un mundial y ganarlo. El 1º de marzo, en el Congreso, ese River fue toda la Argentina. El discurso de apertura del año legislativo superó los 21 puntos de rating, 1,3 millones de personas que siguieron la cadena nacional entre canales de aire y señales de noticias. Audiencia inusual para una noche de domingo, que no se registraba desde los informes más calientes de Jorge Lanata o el legendario Fútbol de Primera en su prime. El Presidente exhibió a un Milei auténtico. Genuino en ideas, visión y, también, actitud. Cumplió, fiel, a una de sus máximas: “Si me buscan… van a encontrar al arquero de Chacarita”. Ese áspero pasado en uno de los más ásperos clubes del conurbano suele funcionarle como justificación a sus bravatas, esas reacciones con las que busca sepultar a todo aquel que antes lo quiso avasallar. Lo dice con un brillo de picardía en su mirada, la misma de un chico que se enorgullece cuando le descubren una travesura. Porque Milei también habla con sus ojos: cálidos cuando está a gusto; ardientes cuando está encendido; apagados cuando está distante; fríos, helados, cuando fulmina. Los ojos de Milei no mienten. Transparentan, la mayoría de las veces, lo que piensa. También, lo que sueña. Si el cantante que no fue encontró en el panelista televisivo la razón para llenar teatros, el político en el que se convirtió moldea el país que imaginó -e imagina- como economista. Un paraíso perdido, regido por la virtuosa luz de la Libertad, del que la Argentina se cayó después de morder la manzana envenenada del estatismo. Una cosmovisión maniquea, con ángeles y demonios. Con empresarios que son “héroes”, “benefactores sociales porque satisfacen una necesidad con un bien o servicio de calidad al menor precio” (sic). Y que, por supuesto, antagonizan con villanos. “Ladrones”. “Prebendarios”. “Corruptos”. “Amigos del poder”. “Ineficientes”. Empresaurios sobre los que advierte el Profeta Javier. Extorsionadores que usan a los consumidores -o a sus propios empleados- como rehenes de sus cacerías zoológicas y la conservación de sus ventajas y privilegios. Hoy conforman el Tridente del Mal Paolo Rocca (a.k.a. “Piedrita” o “Don Chatarrín de los tubitos caros”), Javier Madanes Quintanilla (“Gomita alumínica”) o el dueño de Neumen, Roberto Méndez (“Señor Lengua Floja”). Como, un año atrás, en el mismo coliseo, el León había rugido contra Clarín por la compra de Telefónica por parte de Telecom, empresa que comparte accionistas con multimedio. “Clarín, la gran estafa argentina”, sigue siendo post fijo de Milei en su perfil de X. Es que esa es parte de La Casta; la contracara de la Argentina que él quiere. De la que busca mostrar. La que, esta semana, exhibe bajo las luces de Nueva York para venderle (de nuevo) a un mundo que ya compró demasiados “milagros argentinos” para su gusto. Aunque, esta vez, se promete que “será diferente”. Algo que, tal vez, sea cierto, con la potencia de Vaca Muerta, la promisoria riqueza minera, la resiliente fertilidad del agro y el talento de la economía del conocimiento. Hoy, en el fastuoso y moderno rascacielos del JP Morgan, desfilará La Argentina que sí. La que se esperanza con los u$s 70.000 millones de inversiones y 60.000 empleos que gestará el RIGI. La que, finalmente, avanza hacia su destino próspero y de grandeza, por la vía de la que nunca debió haber descarrilado, impulsada por la locomotora de la apertura económica y la disciplina fiscal. “¿Yo? Yo soy un personaje de Puccini…”, se define a sí mismo el León. Apasionado como todo protagonista de la obra de su autor favorito, está, se siente, en el centro de su propia ópera. La escribe día a día, decisión a decisión, con esa alternancia de comedia y tragedia, gloria y cadalso, que parece signar su historia. Agonía y éxtasis, como la montaña rusa política, financiera y electoral que fue el período entre las legislativas bonaerenses y las nacionales del año pasado. ¿Kukas? Domados. ¿PRO? Domado. ¿Gobernadores? Domados. ¿Dólar? Domado. ¿Déficit? Domado. ¿Inflación? Working progress. ¿Empresaurios? Domados. Por más que vociferen que, “sin industria, no hay nación”. O reclamen “respeto” y “remoción de obstáculos para el desarrollo”. El escudo de Irminsul ha sonado y, como Norma, la profetisa gala que protagoniza la ópera favorita de Milei, el Paladín libertario desata sus sentimientos de ira. En especial, sobre todo aquel que ose desafiar al oráculo del Indec, cuyo EMAE mostró que la economía argentina creció 4,4% en 2025. “La economía CRECIÓ”, rugió el León y todos los mandriles -“con su déficit de IQ severo”- corrieron sin entender. “Nuestro modelo no es anti-empresario. Es con los que ganan su mercado como tiene que ser”, sumó su voz otro rockstar, Luis “Toto” Caputo, “el mejor ministro de economía del mundo, dos veces seguidas”. Bis de un repertorio que incluye su otro hit del verano: “Yo no compré nunca en mi vida ropa en la Argentina porque era un robo”. Réplica a los llantos de textiles, que pagan ahora con persianas bajas, despidos y concursos preventivos las décadas de no haber dado puntadas sin hilo. La ola de cierres, quiebras y otras toallas tiradas en el ring de la Justicia Comercial no es exclusiva de esa industria. Fabricantes de electrodomésticos, cadenas de retail, alimenticias, papeleras, metalmecánicas, insumeras y rubros varios nutren día a día los edictos de concursos y quiebras en el Boletín Oficial. Los relevamientos -el último mensual de la UIA- reflejan ese apocalipsis now: el 53% de las asociadas a la casa de Avenida de Mayo produce menos que a fin de 2025, el 55% tiene caída de ventas y una de cinco ya redujo plantel. Parafraseando a Marx (con dispensa presidencial), “un fantasma recorre la Argentina”. Pero no es el del comunismo, precisamente. Al contrario: si de algo se vanagloria Milei es de rescatarla de las maléficas garras de ese demonio rojo. El sueño, su sueño, de demoler capas y capas de decadencia y reconstruir a la Argentina sobre los cimientos que, está convencido, alguna vez la erigieron como “el país más rico del mundo”. “Usted no puede pretender que haya sectores que no desaparezcan”, su honestidad brutal ayer, en una entrevista. En la nueva Argentina, también los empresarios serán refundados. O refundidos.