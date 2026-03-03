En medio de la caída del consumo y con fuertes críticas avance de las importaciones, una empresa del sector de electrodomésticos decidió recurrir a la justicia comercial para reorganizar su situación financiera. Se trata de Goldmund, la compañía detrás de la marca Peabody, que inició un concurso preventivo mientras busca sostener su actividad y ordenar sus compromisos financieros. En una nota enviada a clientes y proveedores, la empresa explicó que deberá realizar “una etapa de reestructuración de pasivos” y que la decisión apunta a “ordenar los compromisos y fortalecer la estructura de la compañía, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa y proyectar un desarrollo sostenible en el tiempo”. En ese mismo mensaje, la compañía buscó llevar tranquilidad al mercado y aseguró que “la actividad continúa con normalidad”, al tiempo que remarcó que mantiene “la responsabilidad comercial y profesional con clientes y proveedores” mientras avanza el proceso. El expediente judicial tramita en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en el Juzgado Comercial N°21 – Secretaría N°41, bajo la carátula “Goldmund S.A. s/ Concurso Preventivo”, según consta en registros del fuero comercial. La empresa señaló que la actividad comercial continuará con normalidad y que se mantendrán los compromisos asumidos con el canal comercial mientras avanza el proceso de reorganización. También indicó que, de ser necesario, la compañía podrá avanzar con comunicaciones individuales con clientes y proveedores para coordinar aspectos puntuales vinculados al proceso. El caso se produce en un contexto complejo para la industria. El mercado de electrodomésticos enfrenta una demanda debilitada y una mayor presión competitiva de productos importados, que alteró el equilibrio de costos y precios del sector. De hecho, el fundador de Goldmun, Dante Choi, ya había advertido sobre el impacto del nuevo escenario competitivo. “Estamos viendo una avalancha de importaciones de lo que nosotros estamos fabricando”, dijo en 2024, cuando también cuestionó la falta de controles sobre calidad y origen de algunos productos que ingresan al país. La marca Peabody se consolidó en los últimos años como uno de los jugadores relevantes del mercado local de pequeños electrodomésticos, con presencia en múltiples categorías de productos para el hogar. Goldmund comenzó su actividad tras la crisis económica de 2001, inicialmente enfocada en la importación y comercialización de heladeras. En 2004 adquirió la marca Peabody y expandió su catálogo hacia productos como licuadoras, tostadoras y cafeteras. Con el tiempo, la empresa avanzó en un esquema mixto que combina producción nacional e importación, con fabricación local en algunas líneas —especialmente climatización y productos de mayor volumen— y abastecimiento externo para otras categorías. Además del mercado argentino, la compañía llegó a desarrollar exportaciones a países de la región como Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay, e incluso a destinos más lejanos como Europa y Estados Unidos, dentro de una estrategia orientada a expandir su presencia internacional.