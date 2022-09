Uno de cada tres profesionales argentinos busca trabajo en el extranjero

Uno de cada tres profesionales argentinos busca opciones de trabajo en el extranjero, idealmente para realizar en forma remota y con pago en moneda dura , según reveló un estudio realizado por la consultora de recursos humanos PageGroup. El informe revela, además, durante el último año los procesos de contratación de personal se vieron impulsados por los elevados índices de rotación, que alcanzaron el 46,2 por ciento.

Con respecto al impacto de la inflación en el mercado laboral, el 45% de las empresas establecidas en la ciudad de Buenos Aires dieron entre 2 y 3 incrementos salariales en lo que va del año. En consonancia con esto, el 45% de los profesionales argentinos indicaron estar dispuestos a cambiar de empleo en caso de que les ofrezcan un incremento salarial superior al 35%, para minimizar el impacto de la inflación en sus salarios.

Más que la remuneración

"A la hora de evaluar una oferta laboral, más allá de la remuneración, los profesionales argentinos prefieren una opción que les permita trabajar en un formato remoto o híbrido, en un entorno corporativo en el que se sientan respetados y valorados. Por ese motivo las empresas deben seguir trabajando en su marca empleadora a largo plazo, si quieren captar el mejor talento del mercado", señaló la consultora en el estudio.

Al respecto, agregó que hoy las empresas apuntan a un esquema de trabajo híbrido de 3 días virtuales y 2 presenciales, o bien presencialidad a discreción, definida según la productividad. Al ser consultados sobre el impacto en la productividad, el 16,4% de los líderes cree que su equipo es menos productivo de manera remota, pero la mayoría sostiene que la productividad se mantiene (46,4%) o incrementa (37,1%).

Búsqueda de empleo

Actualmente, el 66% de los profesionales encuestados está abierto a propuestas y solo el 5% no está en procesos de entrevistas, pero sí buscando nuevas oportunidades laborales. Las principales fuentes de búsqueda de empleo son las redes sociales (95%), con LinkedIn la primera opción.

Sin embargo, el 22% todavía elige postularse a las vacantes publicadas en la página web de las empresas que les interesan. En este último caso consideran el rango salarial como un factor decisivo para enviar su CV (52%). Por otro lado, el estar sobre o subcalificados según la descripción de tareas (47%), la imposibilidad de easy apply (44%) y la antigüedad del anuncio (42%) son las principales razones por las que no aplican a un puesto publicado en la página web de los posibles empleadores.

Bienestar y balance vida-trabajo

El 43% considera que su empresa no se preocupa por su bienestar. Entre los principales factores que desmotivan a los trabajadores e impulsan la decisión de renunciar se encuentran la imposibilidad de crecimiento y desarrollo profesional, el ambiente laboral hostil, los beneficios no remunerativos poco competitivos y el desequilibrio vida personal y laboral. De hecho, el 32% de los encuestados afirma no tener un buen balance vida-trabajo, el 57% experimentan estrés relacionado a su empleo y el 28% tiene una afección que surge de su trabajo.

En cuanto a los esquemas de presencialidad, solo el 25% de las empresas argentinas y uruguayas permiten la flexibilidad plena, es decir, acudir al espacio de trabajo a discreción. El 47% de los empleados argentinos está trabajando remoto entre 2 y 3 días y el 34% regresó a la presencialidad plena.