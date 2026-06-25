Foto ilustrativa de un avión de Mexicana de Aviación.

En esta noticia Opera con subsidios y por debajo del mercado

Mexicana de Aviación recibió su séptima aeronave de la empresa brasileña Embraer, de modelo E190-E2, con capacidad para 108 pasajeros, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El gobierno federal firmó un plan para adquirir 10 aeronaves de este tipo el 3 de junio de 2024, y 10 más del modelo E195-E2.

El plan implica la entrega de las 20 aeronaves repartidas entre 2025, 2026 y 2027. El año pasado, la empresa recibió dos aeronaves similares el año pasado, y esta es la primera de 7 entregas que espera para 2026.

El objetivo de la aerolínea es incrementar la frecuencia de las rutas de mediana distancia.

Sin embargo, la aerolínea estatal se encuentra subutilizada, incluso cuando ofrece precios menores a los de la competencia.

De acuerdo con datos de Mexicana de Aviación, su ocupación promedio es de 53%, lo que contrasta con las aerolíneas comerciales.

El promedio de ocupación de empresas como Aeroméxico, Volaris o Viva Aerobus supera 85%.

Opera con subsidios y por debajo del mercado

La aerolínea del Estado, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, opera a través de subsidios y no alcanza a cubrir ni el 30% de sus gastos, a través de las operaciones que realiza diariamente.

Solo el año pasado, la aerolínea registró una pérdida diaria de MXN $2.5 millones, lo que representó MXN $941 millones durante el año pasado.

Estas pérdidas ocurrieron pese a que el Estado inyectó MXN $2,807 millones de pesos para la operación de la aerolínea.

En dos años de operación, y con corte a abril de este año, Mexicana de Aviación todavía no alcanzaba ni el millón de pasajeros transportados, una cifra que cualquier otra aerolínea comercial nacional obtiene en menos de dos semanas.

Por ejemplo, Volaris tuvo 2.7 millones de pasajeros totales en abril de este año, mientras que Aeroméxico transportó a 2.06 millones y Viva Aerobus tuvo 2.3 millones en el periodo de referencia, de acuerdo con los reportes trimestrales de cada empresa.