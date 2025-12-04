Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) desembarcó oficialmente en el mercado norteamericano. Según informó en un escrito que envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la compañía nacida en la Patagonia compró el 15% del proyecto Cherokee, un desarrollo de hidrocarburos no convencionales ubicado en el estado de Oklahoma, dentro de la cuenca Anadarko, una de las zonas petroleras más prolíficas de los Estados Unidos.

La compañía realizó la transacción a través de su subsidiaria en los Estados Unidos, PCR Energy OK LLC. El desarrollo, pormenorizó en el documento enviado al regulador local, está orientado a la producción de shale oil y shale gas y es operado por Upland Exploration, una firma estadounidense especializada en no convencionales.

El activo incluye 66.700 acres minerales, seis pozos perforados y uno en perforación, con un plan para perforar 60 pozos adicionales en los próximos cuatro años.

Esta operación cobra relevancia porque se trata de un proyecto en plena actividad, con infraestructura disponible y con un reservorio que, según expuso la firma, presenta niveles de productividad alentadores. Entonces, no es un bloque exploratorio ni un movimiento marginal, sino un desembarco en un activo shale probado dentro de una de las cuencas más abundantes de los Estados Unidos.

La empresa resaltó que la compra constituye un hito en su proceso de expansión internacional y permite acceder a un activo de calidad geológica inserto en una zona con abundante infraestructura para la producción de hidrocarburos.

Si bien se trata de un movimiento poco habitual para una compañía argentina de su tamaño, PCR quedó posicionada como una de las pocas firmas locales con presencia en el shale norteamericano. El paso, además, se inscribe en un contexto en el que varias empresas argentinas empiezan a explorar oportunidades fuera del país para complementar sus operaciones.

En paralelo a esta novedad, durante el último año PCR apostó también por la industria energética en el país, sobre todo en campos maduros. El año pasado obtuvo la aprobación de la provincia de Mendoza para operar Llancanello y Llancanello R, dos áreas que YPF cedió en el marco del Proyecto Andes.

En noviembre del año pasado, la compañía comprometió inversiones iniciales por u$s 56 millones —sobre un paquete total que podría alcanzar los u$s 120 millones— para perforaciones, reactivación de pozos e incorporación de tecnología como geonavegación y calentadores de fondo.

Las áreas hoy producen unos 1800 barriles diarios y PCR proyectó llevarlas a 3300 barriles por día en el corto plazo. La petrolera ya opera otros cinco bloques en la zona sur de Mendoza y busca consolidar un clúster convencional con infraestructura propia, incluida una planta de tratamiento y un nuevo ducto, sujeto al avance de las primeras etapas.

Al mismo tiempo, PCR está en plena expansión de su unidad de energías renovables. Junto con la siderúrgica Acindar, obtuvo la habilitación para invertir u$s 250 millones en el marco del RIGI y construir un parque eólico de 180 MW en Olavarría, el segundo proyecto que desarrollan en sociedad. Ambas firmas ya controlan GEAR, dueña del parque eólico–solar San Luis Norte, que sumará un módulo solar y se convertirá en el primer parque híbrido del país.