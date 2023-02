Una aerolínea lanzó vuelos entre Buenos Aires y Nueva York: cuánto cuestan los pasajes

La Argentina suma conectividad aérea con los Estados Unidos. Delta Air Lines tendrá vuelos directos entre Buenos Aires y Nueva York a partir del 28 de octubre. Los pasajes aéreos ya están a la venta en el sitio web de la aerolínea desde u$s 1599 (incluyen impuestos y cargos adicionales).

Las operaciones non-stop entre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy contarán con una frecuencia diaria en aviones Boeing 767-400 (ER), con capacidad para 238 pasajeros en cuatro clases: 34 Delta One, 20 Premium Select, 28 Delta Comfort y 156 Main Cabin.

MÁS VUELOS ENTRE BUENOS AIRES Y NUEVA YORK

Como adelantó El Cronista, la compañía estadounidense estaba interesada en comenzar a ofrecer servicios regulares de pasajeros, carga y correo en esta ruta a la brevedad, por lo que semanas atrás había iniciado las gestiones para ampliar el Acuerdo de Transporte Aéreo entre la Argentina y los Estados Unidos.

Es que la aprobación de las rutas se da entre los países en el marco de los acuerdos bilaterales vigentes, por lo que las empresas tienen que ser designadas para poder operar por las autoridades aeronáuticas de ambos Estados.

"Esperamos recibir pronto la aprobación del pedido para brindar el servicio sin escalas en esta importante ruta. Buscamos construir nuestra programación y red en torno a los lugares a los que los clientes quieren volar", habían señalado desde Delta días atrás.

Ahora, tras recibir la autorización por parte del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT), Delta quedó habilitada como operador en esta ruta y se suma a la oferta actual: las únicas dos aéreas que ofrecen vuelos directos entre Buenos Aires y Nueva York son su principal competidora, la estadounidense American Airlines, que tiene un servicio diario; y la operadora de bandera Aerolíneas Argentinas, con cuatro vuelos semanales. Ambas retomaron la ruta a mediados de 2021, luego de la irrupción por la pandemia.

Delta empezará a operar la ruta Buenos Aires-Nueva York el 28 de octubre.

Hoy, entre la Argentina y los Estados Unidos, Delta vuela de forma directa solo entre Buenos Aires y Atlanta, ciudad en la que tiene su cede central. Entre la terminal neoyorkina y otros destinos de América del Sur, tiene servicios sin escalas con San Pablo-Guarulhos (Brasil) y Bogotá (Colombia).

Delta espera que los vuelos entre Buenos Aires y Nueva York aumenten la conectividad entre la Argentina y los Estados Unidos: una vez que esté operativa, la ruta permitirá a los pasajeros tener mayores conexiones a otros destinos.

La decisión de apostar por esta conexión tiene que ver con la relevancia que tiene el tráfico entre ambas ciudades. Según datos de la Administración Nación de Aviación Civil (ANAC), en 2019 (último año prepandemia), se movilizaron 424.588 pasajeros entre Buenos Aires y Nueva York, el segundo mercado estadounidense más importante para la Argentina, detrás de Miami.

En 2019 (último año prepandemia), se movilizaron 424.588 pasajeros entre Buenos Aires y Nueva York.

"El contexto de la industria para los viajes aéreos sigue siendo favorable. Delta está bien posicionada para ofrecer ganancias significativas y un crecimiento del flujo de caja libre. Esperamos aumentar los ingresos este año entre un 15% y un 20%, y mejorar los costos unitarios interanuales, lo que respalda una perspectiva de entre u$s 5 y u$s 6 dólares por acción y nos mantiene en la senda de alcanzar más de u$s 7 de ganancia por acción en 2024", anticipó Ed Bastian, CEO de Delta, en la presentación de los últimos resultados financieros de la empresa.

En el último trimestre de 2022, la aerolínea alcanzó ingresos operativos por u$s 13.400 millones y una ganancia operativa de u$s 1500 millones, con un margen operativo del 10,9%. Los ingresos antes de impuestos equivalieron a u$s 1100 millones, con un margen del 8,3%. La ganancia por acción fue de u$s 1,29.

Teniendo en cuenta el desempeño de 2022, obtuvo ingresos operativos por u$s 50.6000 millones el año pasado, con una ganancia operativa de u$s 3700 millones y un margen operativo del 7,2%. Los ingresos antes de impuestos fueron de u$s 1900 millones, con un margen antes del 3,8%. La ganancia por acción fue de u$s 2,06.

LAS AEROLÍNEAS QUE QUIEREN LLEGAR AL PAÍS

Mientras tanto, otras aerolíneas internacionales interesadas en aterrizar en la Argentina negocian con el Gobierno para empezar a ofrecer vuelos. La industria busca recuperar la conectividad, tras la flexibilización de las restricciones que rigieron en el peor momento del Covid-19, luego de que varias compañías dejaron el mercado local en la pandemia, otras retomaron sus operaciones suspendidas y algunas iniciaron sus actividades.

Dos aerolíneas interesadas en aterrizar en la Argentina negocian con el Gobiernosu llegada al país.

Dos empresas están en tratativas para comenzar a volar en el país. Una de las interesadas es Plus Ultra Líneas Aéreas, la aerolínea española que a comienzos de año quedó sobreseída en una causa de fraude por 53 millones de euros. La firma europea busca lanzar la ruta Buenos Aires-Madrid en 2024. De esa manera, competiría con Iberia, Air Europa y Aerolíneas Argentinas, que ya ofrecen esta conexión.

La otra que quiere ofrecer servicios en la Argentina es la compañía de Egipto Egyptair. Está previsto que empiece a operar la ruta El Cairo-San Pablo en octubre con tres frecuencias semanales. La idea es, más adelante, sumar vuelos a Buenos Aires, como destino final de esta conexión.