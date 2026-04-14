El grupo brasileño JHSF Península anunció la compra a la empresa chilena Enjoy SA del hotel y casino por 160 millones de dólares y la compañía de Brasil apunta a reconvertir uno de los principales activos del sector turístico y de entretenimiento de Uruguay. El presidente del consejo de administración de JHSF, José Auriemo Neto, reveló que se invertirán entre “400 o 500 millones de dólares, en cuatro o cinco años” y aseguró la continuidad de los más de mil empleados del Enjoy. Neto dijo en rueda de prensa que el principal hotel cinco estrellas cambiará el nombre a Fasano Península y que proyecta la construcción de edificios residenciales, un shopping center y un spa, y realizar mejoras en el casino que estarían operativas para diciembre. La operación con el tradicional hotel y casino, ubicado frente a Playa Mansa, todavía debe ser aprobada por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec), aunque está previsto que los nuevos propietarios tomen el control en un plazo de un mes. Neto precisó que el nuevo shopping sumará tiendas que no están en el país, con la posibilidad de llegar hasta un centenar, lo que lo transformará el lugar en un punto de atracción para un público de alto nivel de ingresos. El presidente Yamandú Orsi, el ministro interino de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, la ministra interina de Turismo, Ana Claudia Caram y el intendente de Maldonado, Miguel Abella, se reunieron esta tarde con representantes del grupo brasileño y de la empresa chilena Enjoy. El ministro interino de Economía señaló que el foco del gobierno es crear condiciones favorables para recibir este tipo de inversiones, generar crecimiento y empleo. Vallcorba dijo que este anuncio es una excelente noticia para el país, el departamento de Maldonado y el sector turístico. Es el fruto de un trabajo iniciado hace unos meses por distintos actores que están promoviendo y facilitando el desarrollo de las inversiones en el país, aseguró. La concreción de este negocio se suma a otros emprendimientos que se procesan en Punta del Este que, consideró, significarán dinamismo para el turismo nacional. Vallcorba aseguró que el proyecto, además, generará nuevos puestos de trabajo. Vallcorba auguró un panorama alentador en materia de inversiones. En este sentido, aseguró que los proyectos que se presentan en distintos puntos del país generan condiciones para una tasa de crecimiento más elevada. Por su parte, la ministra interina de Turismo dijo que se trata de una excelente noticia para Uruguay y el sector turístico, y que posicionará al país a nivel internacional. La reunión con el presidente Orsi y los empresarios fue propicia para mostrar el compromiso país en la búsqueda de inversiones de calidad, aseguró Caram.