Esta bicicleta eléctrica de Decathlon está en tendencia: tiene una autonomía de 150 km y motor de 250 W. (Imagen: ChatGPT).

Decathlon amplía su catálogo de bicicletas eléctricas en España con una opción pensada para quienes buscan iniciarse en el mundo del ciclismo de montaña sin renunciar a un buen nivel de prestaciones. Se trata de la Prophete Dice 1.0 E-MTB, un modelo que destaca por su autonomía de hasta 150 kilómetros, su motor de 250 W y su precio competitivo.

Esta bicicleta eléctrica combina un cuadro de aluminio, componentes Shimano y una batería integrada para ofrecer una experiencia de conducción cómoda tanto en recorridos de montaña como en trayectos recreativos.

Prophete Dice 1.0 E-MTB: la bicicleta eléctrica que promete hasta 150 km de autonomía

La Prophete Dice 1.0 E-MTB ha sido diseñada para facilitar la entrada al segmento de las bicicletas eléctricas de montaña (e-MTB). Incorpora un cuadro rígido unisex de aluminio que reduce la pérdida de energía durante el pedaleo, mientras que la horquilla de suspensión Suntour XCT con 100 mm de recorrido absorbe los impactos del terreno y mejora la comodidad en rutas exigentes.

Su motor trasero Enovation desarrolla 250 W de potencia y un par máximo de 40 Nm, ofreciendo un buen rendimiento especialmente en pendientes. El nivel de asistencia puede ajustarse mediante una pantalla LED que también muestra el estado de la batería e incluye función de ayuda al caminar cuando las subidas son demasiado pronunciadas.

La batería de iones de litio de 360 Wh (10 Ah) está completamente integrada en el tubo diagonal y ofrece una autonomía de hasta 150 kilómetros, dependiendo del tipo de recorrido, el terreno y el estilo de conducción. Además, todos los componentes electrónicos se comunican mediante el protocolo CAN-Bus para mantener el sistema sincronizado en tiempo real.

Esta bicicleta eléctrica de Decathlon está en tendencia: tiene una autonomía de 150 km y motor de 250 W. Decathlon/ ChatGPT

Características de la bicicleta eléctrica de Decathlon

Motor y asistencia eléctrica

Motor trasero Enovation de 250 W.

Par máximo de 40 Nm.

Asistencia eléctrica regulable.

Pantalla LED con información de batería.

Función de asistencia al caminar.

Batería y autonomía

Batería de litio integrada y extraíble.

Capacidad de 360 Wh.

Autonomía de hasta 150 km.

Cargador incluido.

Transmisión y frenos

Cambio Shimano Altus de 8 velocidades.

Monoplato.

Frenos de disco hidráulicos Shimano en ambas ruedas.

Parte ciclo

Cuadro de aluminio.

Ruedas de 27,5 pulgadas.

Llantas de aluminio de doble pared.

Horquilla Suntour XCT con 100 mm de recorrido y bloqueo.

Peso aproximado de 24 kg.

Carga máxima de hasta 150 kg.

Equipamiento

Puños ergonómicos.

Sillín deportivo.

Compatible con conducción fuera de carretera.

Incluye manual de usuario y cargador Prophete.

Esta bicicleta eléctrica de Decathlon está en tendencia: tiene una autonomía de 150 km. Decathlon

Precio de la bicicleta eléctrica de Decathlon y cómo comprarla

La Prophete Dice 1.0 E-MTB tiene un precio de 1049 euros en Decathlon de España. Actualmente puede comprarse a través de la tienda online con entrega a domicilio.

Sin embargo, por el momento, la recogida en tienda y la recogida en un punto cercano aparecen como no disponibles.