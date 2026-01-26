BYD, la marca china que desembarcó a fines del año pasado en el país, nombrará a un Country Manager que estará a cargo de las operaciones en la Argentina, así como del desarrollo de la marca en el país.

Se trata de Christian Paul Kimelman, un ejecutivo brasileño con más de 25 años de experiencia en la industria automotriz, según pudo confirmar el medio especializado, A Rodar Post.

Graduado en Administración de Empresas por la Universität des Saarlandes (Alemania), Kimelman se desempeñó, durante más de tres años, como CFO (Chief Financial Officer) en Mercedez-Benz para Brasil y la Argentina, compañía en donde hizo la mayor parte de su carrera. Fue responsable, entre otras cosas, de acompañar el proceso de venta de la filial de Mercedes-Benz en el país a Prestige Auto.

“ En los últimos meses concentré mis esfuerzos en la transición hacia la nueva empresa , aportando con mi experiencia de más de 26 años en la industria automotriz, tanto en Argentina como en Alemania y Brasil. Convencido de que la organización (Prestige Auto) está encaminada y en muy buenas manos para los desafíos que vienen, he decido dar un paso al costado y dedicar lo que resta del año a pasar tiempo con mi familia”, publicó el ejecutivo a fines del año pasado en su cuenta de Linkedin.

Previamente, ocupó el rol de Managing Director para la Argentina y lideró la estrategia de la división de autos en el país.

La designación está enmarcada en un ambicioso plan de expansión de la automotriz china y el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo. En octubre del año pasado, la compañía presentó los tres modelos que comenzará a comercializar en la Argentina. Se trata del compacto Dolphin Mini (eléctrico) y los SUV Yuan Pro (eléctrico) y Song Pro (híbrido), los tres importados de China sin arancel. A su vez, proyecta tener al menos 10 concesionarios que le garanticen cobertura territorial en todo el país.

De hecho, la marca fue noticia el lunes pasado por el desembarco de más de 5000 autos eléctricos e híbridos, en una movida con la que busca ganar participación en el mercado local.