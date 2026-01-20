En esta noticia Quién es Thomas Owsianksi

General Motors tiene nuevo líder en América del Sur. La automotriz designó a Thomas Owsianski como presidente y director General de la operación en la región, en reemplazo de Santiago Chamorro.

Owsianksi asumirá la presidencia de GM a partir del mes próximo, en un contexto de rápida evolución del sector en la región y con una situación compleja en la Argentina, un país en el que ya tuvo un puesto clave en otra automotriz.

El ejecutivo fue presidente de Volkswagen Argentina entre 2019 y 2022, y ahora asume el control en GM sobre el país que demandará atención especial en la planta de General Alvear, en Santa Fe.

Al igual que el año pasado, General Motors aplicará un esquema de suspensiones que implica frenar la producción una semana por mes.

En la planta argentina, solo se fabrica hoy el SUV Tracker, luego de que decidió discontinuar la producción del Cruze en 2023 por una decisión de portafolio global de productos.

Esta medida significó la reducción de, al menos, un 50% en sus volúmenes de producción .

Ahora, la designación de Owsianksi “acompaña el momento actual de GM en América del Sur. Con inversiones significativas en marcha, la renovación y expansión del portafolio, el progreso en electrificación y el fortalecimiento de su base industrial”, explicó la empresa en un comunicado.

Rory Harvey, vicepresidente Ejecutivo y presidente de GM para Mercados Globales, reforzó el mensaje de la importancia central de Sudamérica en los planes de la compañía.

“Sudamérica tiene fundamentos sólidos, una base industrial cada vez más competitiva y un enorme potencial de crecimiento. Nuestras inversiones están creando las condiciones para nuevas fases de expansión del portafolio”, afirmó Harvey.

Owsianksi tiene más de 30 años de experiencia global en la industria automotriz en roles de liderazgo comercial, de ventas y de marketing en Europa, Asia y América Latina, frente a organizaciones en ciclos complejos de transformación.

Llega a GM tras una extensa carrera en el Grupo Volkswagen, donde recientemente se desempeñaba como Líder de Ventas en Europa, a cargo de la estrategia comercial y el desempeño de más de 30 mercados. También ocupó posiciones ejecutivas de alto nivel en Sudamérica, China y Europa, con responsabilidades en ventas, marketing, estrategia de portafolio y desempeño de la red de concesionarios en mercados altamente competitivos.

En etapas anteriores de su carrera, Owsianski ocupó roles de liderazgo en Škoda en China, se desempeñó como Presidente de Audi China y comenzó su trayectoria en la industria automotriz en Ford Motor Company en Alemania.

“Es un honor asumir esta función en un momento tan importante para GM en América del Sur”, afirma Owsianski. “La región tiene un papel estratégico en el futuro de la compañía. Contamos con una combinación única de escala industrial, talento local, ingeniería de excelencia y acceso a tecnologías globales.”

“Mi enfoque es fortalecer nuestra competitividad y garantizar un crecimiento disciplinado y sostenible. Continuaremos construyendo un negocio sólido que genere valor a largo plazo”, concluyó Owsianski.

En el inicio de su carrera, Owsianki ocupó cargos ejecutivos en General Motors, incluyendo funciones en Opel en Europa. Después de construir una destacada carrera internacional en el sector automotor, regresa a General Motors, trayendo consigo una amplia experiencia que fortalece todavía más la gestión y dirección estratégica de la empresa en la región.