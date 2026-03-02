En medio de la crisis que envuelve a Bioceres y de las acusaciones cruzadas que se multiplicaron en las últimas semanas, la sociedad defendió su propio pedido de quiebra y responsabilizó a la gestión del exCEO de Bioceres S.A. -empresa a partir de la cual nació la biotecnológica que hoy cotiza en los Estados Unidos- y actual máximo ejecutivo de Bioceres Crop Solutions (BIOX), Federico Trucco, por el deterioro que -según sostienen- dejó a la compañía sin viabilidad financiera. “La magnitud del deterioro patrimonial no admite reinterpretaciones retrospectivas. Frente a la imposibilidad objetiva de atender obligaciones exigibles, consecuencia directa del deterioro patrimonial, la solicitud de quiebra no fue una opción estratégica sino una medida necesaria para encauzar la situación dentro del marco legal vigente. Por todo ello, la empresa ratifica su compromiso con la transparencia y con el esclarecimiento integral de los hechos en sede judicial, donde deberán evaluarse las decisiones adoptadas y sus efectos patrimoniales sobre la base de documentación auditada y verificable”, sostuvo la empresa en un comunicado. “Los números del desmanejo del Sr. Trucco hablan por sí mismos y son concluyentes: al cierre del ejercicio 2025 finalizado el 30 de junio de 2025, la Sociedad registró pérdidas por aproximadamente $ 157.000 millones, en comparación con una pérdida de $ 6000 millones en el ejercicio anterior”, agregó. Ese salto en las pérdidas es, para la sociedad, el centro del conflicto. Lo que accionistas de Bioceres S.A. buscan ahora es iniciar una acción social de responsabilidad, una herramienta legal que habilita a la empresa a demandar a sus propios directores si considera que sus decisiones le provocaron un perjuicio económico, pudiendo incluso reclamar con su patrimonio personal. Los actuales accionistas de Bioceres S.A. son Bioceres Group Limited y Bioceres LLC quienes concentran el 90% de la participación. El 10% restante está en manos de 41 accionistas. En paralelo, la sociedad cuestiona la reconfiguración del grupo que terminó separando a Bioceres S.A. de su principal activo operativo, Bioceres Crop Solutions (BIOX). Según fuentes cercanas a la empresa, BIOX “era la joya del grupo”. Cuando, a mediados del año pasado Bioceres Group Limited se unió con Moolec Science, se esperaba que BIOX aportara alrededor de u$s 285 millones en activos netos al balance del grupo, brindando soporte al patrimonio de Bioceres S.A. Sin embargo, explican, esa contribución no se materializó: acusan a Trucco de haber separado BIOX de la estructura argentina, trasladando sus activos -como Rizobacter y Pro Farm- a la compañía internacional, y dejando a Bioceres S.A. como una “cáscara” con la mayor parte de las obligaciones financieras. BIOX tiene dos activos fundamentales: Rizobacter y Pro Farm. Según estas fuentes, las decisiones de Trucco no sólo habrían afectado a Bioceres S.A., sino que también habrían generado una situación crítica con los acreedores de BIOX. Uno de los accionistas, el fondo Jasper Lake, lo acusó de no cumplir con pagos y, en enero, se quedó con Pro Farm por apenas u$s 15 millones, muy por debajo de los u$s 247 millones que había costado su adquisición. “Con esos u$s 15 millones sólo se cubre una mínima parte de la deuda que tiene con este accionista. Todavía hay u$s 90 millones de deuda restantes que están garantizados con Rizobacter. Hoy, la realidad de BIOX es que está a punto de perder Rizobacter”, deslizaron esas fuentes. Desde el circulo de Trucco afirman que se trata de “una jugada extorsiva” por parte de Juan Sartori, principal aciconista de Moolec, actual controlante de Bioceres S.A.. Según argumentan, la estrategia de Sartori habría buscado debilitar la estructura financiera del grupo y generar presión sobre activos vinculados, entre ellos BIOX y Rizobacter, con vistas a una eventual toma de control en condiciones más favorables. Uruguayo y exsenador de su país, actualmente Sartori es presidente y fundador de Union Group International Holdings, una firma privada de inversión y capital privado que tuvo un rol clave en la estructura que permitió la salida a bolsa de BIOX, y es el principal accionista de Moolec Science. Desde el año pasado, integra el directorio de Adecoagro, uno de los principales grupos agroindustriales de la región y que es controlada por el gigante cripto Tether. También es copropietario del club de fútbol inglés Sunderland y cofundador y presidente de Union Acquisition Corp.