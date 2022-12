Stockeo navideño: cuánto se puede ahorrar si se compran los juguetes ahora

Se adelantan las compras de juguetes para esta Navidad por miedo a la inflación acelerada que se espera sobre fin de año y a que haya faltantes en productos importados, los más difíciles de conseguir en el mercado. Algunas jugueterías ya vendieron hasta un 20% más que en esta misma época de 2021, por la anticipación de los consumidores que tienen algún dinero extra o ahorros y buscan ganarle al incremento de precios.

Justamente esta es una recomendación de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). "Es un consejo que damos para no esperar a último momento. Cuanto mayor sea la planificación, mejor. Hay una fuerte dispersión de precios no solo por la inflación, sino también por los distintos valores que manejan los importadores", señaló Emmanuel Poletto, presidente de la entidad.

Efecto Mundial: caen las ventas de propiedades y pronostican un fin de año en baja

Subastas de fin de año: última posibilidad de comprar vehículos a precios de oferta





Navidad 2022: por qué recomiendan comprar ahora juguetes

En ese sentido, destacó que a menos de un mes para la Nochebuena, "la gente está haciendo muchas consultas y averiguando precios". "Aconsejamos buscar opciones y no quedarse con la primera que encuentren. Pese a las dificultades que atraviesa la industria, hay una oferta variada para distintos presupuestos", agregó el titular de la CAIJ.

Además de la inflación, inciden las vacaciones. "Buena parte de la clientela se irá de viaje antes de las Fiestas y por eso compra ahora. Quieren asegurarse los regalos. Ya sea porque hay productos que se sabe que van a aumentar o por temor a que falten, muchos están dejando una seña. Hacen una reserva, abonan por adelantado una parte y completan el pago a los días, generalmente cuando les cierra la tarjeta. Hoy, el 80% de las ventas son con crédito", explicó Darío Mermelstein, presidente de la Asociación Argentina de Empresas de Juguetes y Afines (Aadeja) y dueño de la juguetería Carrusel.

"Este último fin de semana fue muy bueno en ventas. Los juguetes más buscados son las licencias internacionales, como Gabbys Dollhouse, Paw Patrol, Pinypon, y la línea de Sonic. Contamos con variedad y cantidad en stock para cumplir con la demanda, pero los productos más buscados son los que se van a agotar rápidamente, dada la escasez de oferta", describió Cristina Caffaro, Marketing Manager de Vulcanita, uno de los principales players del mercado.

Los productos más buscados son los que se van a agotar rápidamente, dada la escasez de oferta.

¿Cuánto se ahorra comprando ahora?

En el sector, aseguran que hay juguetes que aumentaron hasta un 8% mensual en lo que va de 2022. Estiman que la situación podría repetirse en diciembre, con incrementos mayores por el aumento de la demanda. "Años anteriores, las compras se hacían en diciembre, cerca de la llegada de Papá Noel. Esta temporada la tendencia se adelantó. Con un promedio de inflación superior al 6% mensual, se espera un ticket promedio de $ 7000, unos $ 2000 más de lo que se gastó para el Día de la Niñez", afirmó la ejecutiva de Vulcanita.

la noche de las jugueterías y más promociones para comprar durante el mundial de qatar

La temporada de ventas más fuerte para la industria juguetera coincidió este año con el Mundial de Qatar 2022. Aunque inicialmente el sector tomó como un hecho negativo este solapamiento, ahora se enfoca en aprovechar la oportunidad para impulsar este momento de su calendario comercial . Para captar la atención de los consumidores y alentar a que compren anticipadamente, puso en marcha una serie de promociones.

Este año, la Noche de las Jugueterías se llevará a cabo el 15 de diciembre.

Ya organiza la Noche de las Jugueterías 2022, el tradicional evento que se realiza desde hace cuatro años con actividades y descuentos en jugueterías adheridas de todo el país. Este año, se llevará a cabo el 15 de diciembre, en una jornada en la que los comercios extenderán sus horarios de atención y ofrecerán rebajas de hasta el 30% y seis cuotas sin interés. Además, se podrá pagar con el programa Ahora, en hasta 18 cuotas con financiación.

A su vez, Aadeja ideó una iniciativa que incluye promociones y cuotas sin interés hasta el día de Reyes. Es la primera vez que la asociación participa activamente en apoyar al comercio con esta acción. Se consigue hasta un 40% off con tarjetas de entidades bancarias. "Lanzamos acciones de marketing, para potenciar la demanda de productos relacionados al fútbol, como pelotas, metegoles, arcos y más", comentó Mermelstein.

El sector espera replicar así los resultados del Día de la Niñez, fecha en la que el rubro 'juguetería y rodados' fue el único cuyas ventas aumentaron un 10,4% respecto del mismo evento de 2021, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Las promociones ayudaron a "generar entusiasmo", junto con las actividades que se llevaron adelante, como espectáculos para chicos en zonas comerciales de diferentes barrios. De acuerdo a CAME, el 51,5% de los comercios consultados vendió igual o mejor que el año pasado.

En el Día de la Niñez, el rubro 'juguetería y rodados' fue el único cuyas ventas aumentaron un 10,4% respecto del mismo evento de 2021.

En 2021, las ventas de juguetes por Navidad registraron un aumento del 8% en la cantidad de unidades vendidas respecto a 2020 y del 10% contra igual período de 2019, según la CAIJ. No obstante, desde el sector aclaran que 2022 no será diferente a 2021: esperan terminar con volúmenes de comercialización similares a los del año pasado, más allá de que los clientes estén comprando antes. En ese sentido, destacan que se trata de una temporalidad en las transacciones que, por ahora, no incidirá en el número final de ventas de la industria , castigada por la caída del poder adquisitivo.

"Tenemos buenas expectativas, pero no esperamos un boom de ventas. Creemos que el comportamiento será parecido al de 2021", afirmó Poletti. Caffaro coincidió con él: "La tendencia será similar, ya que entre el alza de precios, el faltante de algunos productos y el Mundial pareciera que la atención se centra en otro lado. No obstante, seguimos trabajando de cara a estas Fiestas, tras años que resultaron complicados y un 2023 con retos por superar para dinamizar el negocio".