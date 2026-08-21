La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció nueve medidas destinadas a mejorar el tránsito y la movilidad en la ciudad. Entre las principales iniciativas se encuentra un proyecto de decreto que será enviado en los próximos días a la Junta Departamental y que permitirá retirar de la vía pública determinados vehículos infractores.

Según explicó el director de Movilidad, Germán Benítez, la propuesta alcanzará a los vehículos que circulen con matrículas adulteradas, produzcan ruidos molestos o acumulen deudas por multas de tránsito cuyo valor supere el aforo del vehículo.

“Nos va a permitir retirar de la vía pública a todos aquellos vehículos que tengan matrículas adulteradas, que produzcan ruidos molestos o que tengan una deuda en multas de tránsito en Montevideo que supere el valor de aforo del vehículo”, señaló Benítez.

La Intendencia también planteará ante el Congreso de Intendentes la posibilidad de suspender la libreta de conducir a quienes sean identificados en operativos vinculados con picadas, matrículas adulteradas o ruidos molestos en la vía pública. En esos casos, los conductores deberían atravesar un proceso de reincorporación antes de recuperar la habilitación para conducir.

Reubicación de cámaras y radares

Otra de las medidas anunciadas contempla el traslado de dos cámaras fijas de control de estacionamiento y cinco radares. Los equipos serán instalados en zonas donde, luego de obras de infraestructura, se detectó un aumento de los episodios de exceso de velocidad.

La prioridad estará puesta en lugares cercanos a centros educativos, jardines de infantes, centros CAIF y UTU, donde la circulación a velocidades elevadas representa un riesgo adicional para peatones y estudiantes.

Benítez explicó que las dos cámaras fijas serán retiradas de puntos donde existe un carril exclusivo para ómnibus, debido a que en esos lugares actualmente se estaría duplicando el control.

Nuevos equipos de fiscalización

En paralelo, comenzarán a funcionar siete equipos destinados a fiscalizar el estacionamiento y la detención irregular en distintos puntos de Montevideo. La ubicación de estos dispositivos responderá tanto a pedidos de vecinos como a la necesidad de reforzar los controles en zonas de alta circulación.

Con este conjunto de medidas, la IMM busca fortalecer la fiscalización, mejorar la seguridad vial y reducir conductas que afectan la convivencia en el espacio público.