Se ultiman detalles en la venta de Loma Negra, ya con un solo interesado en comprarla

Los dueños de Loma Negra volvieron a estirar los plazos para seguir negociando su venta con el único interesado en comprar el grupo que incluye a la tradicional cementera de la Argentina y con el que se ultiman los detalles, en un intento de cerrar la operación en los próximos días.

La compañía informó a la Bolsa que se estableció otra prórroga, a través de una adenda, ahora hasta el 16 de diciembre, para mantener el período de exclusividad que tiene acordado su accionista controlante con Companhia Siderurgica Nacional (CSN), la mayor empresa del sector en Brasil y un peso fuerte en la región.

El accionista controlante de Loma Negra, que se desprenderá de las operaciones que tiene hoy en Brasil y Argentina, es InterCement, del también grupo brasileño Camargo Correa.

"Nuestro accionista controlante indirecto, InterCement Participações, informó al mercado en general, en el contexto del proceso competitivo organizado por el Banco BTG Pactual y de la Recuperación Extrajudicial iniciada por InterCement y otras empresas del grupo, que InterCement y su accionista controlante Mover Participações S.A. firmaron una adenda al acuerdo publicado con fecha 18 de septiembre de 2024, previendo que el derecho de exclusividad con Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) en relación con una posible adquisición de acciones representativas del 100% (cien por ciento) de su capital social se extienda hasta el 16 de diciembre de 2024. La adenda del acuerdo refleja la prórroga automática del plazo para la conclusión del proceso de venta previsto en el Plan de Recuperación Extrajudicial", explicó Loma Negra a la CNV.

En el mercado descartan que será CSN la que se quede con la tradicional cementera argentina, después de que en el camino de interesados se quedaran otros grupos brasileños y algunos empresarios argentinos como el número uno de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, que pensaba en la sinergia que podía tener Loma Negra con su constructora Sacde.

La cementera fue fundada por la familia Fortabat en 1926 y vendida al Camargo Correa en 2005 por cerca de u$s 1000 millones. En su último reporte de resultados del tercer trimestre, la compañía informó que los ingresos netos por ventas se ubicaron en u$s 185 millones, una caída de 21,2 % interanual explicada principalmente por una disminución de 21% en los volúmenes de venta del segmento cemento. El ebitda ajustado cayó 16,5%, a u$s 55 millones.

En el país, Loma Negra posee distintas unidades de negocio: es propietaria de una concesión ferroviaria de 3100 km., que conecta cuatro provincias y cinco de sus plantas con los principales centros urbanos y localizaciones estratégicas, entre otros.