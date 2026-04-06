LATCEM, el vehículo liderado por Marcelo Mindlin junto a fondos internacionales, concretó la operación tras la reestructuración de InterCement, la compañía brasileña dueña del 52% de Loma Negra, y se convierte en uno de sus nuevos principales accionistas. De esta manera, la principal cementera del país volverá a quedar en manos de capitales argentinos después de dos décadas. La transacción avanzó tras la homologación del plan de reestructuración de InterCement por parte del Juzgado de Quiebras y Recuperaciones Judiciales del Estado de San Pablo. Ese paso era necesario para concretar la operación. InterCement había ingresado en 2024 a un proceso de reorganización judicial en Brasil, con deuda estimada en más de u$s 1500 millones. Ese esquema -similar a un concurso preventivo- permitió renegociar sus pasivos y redefinir la estructura de capital del grupo, aunque al mismo tiempo dificultaba avanzar con la venta de Loma Negra, ya que cualquier operación debía contar con el acuerdo de los acreedores, que tenían prioridad sobre los fondos de una eventual transacción. Según confirmó la compañía ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), el proceso concluyó este lunes y habilitó el ingreso de nuevos socios, que aportaron u$s 110 millones en InterCement para financiar mantenimiento, inversiones y mejoras operativas, con el objetivo de recuperar capacidad de crecimiento. En ese marco, la participación quedará en manos de Latcem LLC (38,7%), Redwood Capital Management (26,7%) y Moneda Patria Investments (24%). Además, la reestructuración incluyó la extensión de la deuda hasta 2031, con un perfil sin vencimientos en los próximos cinco años. Con la nueva estructura ya definida, Mindlin asumirá la presidencia de InterCement y de Loma Negra, mientras que Sergio Faifman continuará como CEO de ambas compañías. La propuesta incorporó una nueva línea de financiamiento aportada por los futuros accionistas para reforzar el capital de trabajo y asegurar una transición ordenada. A partir de esa reestructuración, LATCEM -el vehículo liderado por Mindlin junto con Redwood Capital Management y fondos administrados por Moneda-Patria Investments- pasará a convertirse en el principal accionista del grupo. Para que la transacción quedara cerrada todavía restaban algunas condiciones previstas en el proceso, entre ellas aprobaciones regulatorias en Brasil, el cumplimiento de plazos del plan y la conclusión de procesos judiciales en el exterior. Loma Negra había pasado a manos brasileñas en 2005, cuando fue vendida a Camargo Correa -hoy grupo Mover- en una operación cercana a los u$s 1000 millones. Fundada por la familia Fortabat, es la mayor cementera del país y cuenta con una red industrial en distintas provincias, con activos como L’Amalí, en Olavarría, una de las plantas más modernas de la región. La operación no se estructuró como una compra directa de Loma Negra, sino a partir del proceso de reestructuración de su controlante. En ese contexto, el grupo liderado por Mindlin avanzó sobre la deuda de InterCement y, a partir de esa posición, negoció el ingreso al capital. En su último balance presentado, Loma Negra mostró el impacto de la caída de la construcción. En el tercer trimestre del año pasado reportó ingresos netos por ventas de u$s 154 millones, un descenso interanual de 12,1%, explicado principalmente por una baja de 13,2% en las ventas de cemento. En ese mismo período, el EBITDA fue de u$s 36 millones y la deuda neta se ubicó en u$s 206 millones. Su cambio de manos se da en un momento en el que la actividad todavía busca recuperar niveles tras la fuerte caída que sufrió el mercado el año pasado. La operación también amplía el mapa empresario de Mindlin, que hasta ahora tenía su principal base en energía, infraestructura y seguros. El empresario es fundador y presidente de Pampa Energía, controlante de Sacde y co-controlante de Orígenes Seguros. En una entrevista con El Cronista, Mindlin había explicado cómo se gestó la operación. Según contó, primero analizaron la compra de Loma Negra, pero en ese proceso también estudiaron la situación financiera de InterCement. “Nos enteramos de que estaba en venta. Nos contactamos con el banco de inversión que llevaba a cabo la operación, empezamos a estudiarla y llegamos al final. Hicimos una oferta y éramos los únicos”, señaló. En esa misma conversación explicó que, cuando InterCement decidió no vender Loma Negra y avanzar con una reorganización judicial en Brasil, compraron una porción importante de la deuda de la controlante y llegaron a un acuerdo con los accionistas para reestructurarla. “El fin de la historia es que, cuando todo este proceso de la RJ finalice, y el juez homologue, nosotros y otros dos socios vamos a tener el control de InterCement, que tiene el 15% del mercado brasilero, más Loma Negra”, dijo. Mindlin también había explicado qué fue lo que vieron en la cementera. “Cuando hicimos la oferta, valía u$s 6. Hoy vale u$s 11 o u$s 12. Era un valor muy barato. Loma Negra tiene el 45% del mercado argentino. Comprar una empresa que es una joya como Loma Negra, que además tiene L’Amalí, la fábrica más moderna de América latina, al precio que podíamos hacerlo en ese momento, era una oportunidad única”, afirmó. Consultado sobre posibles sinergias con otros negocios del grupo, lo descartó. “Sinergias no. Cero sinergias. Mucho menos para Pampa”, sostuvo. También rechazó una vinculación directa con Sacde: “No, no. Cero”.