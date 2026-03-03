Panpack, empresa productora de telas y bolsas, cerró definitivamente su fábrica de Los Nogales, Tucumán, y desvinculó a alrededor de 75 colaboradores. La firma, que fue fundada en la década del ’70, se encuentra concursada desde el año pasado y atravesando una dura situación financiera. En aquel entonces, la compañía atribuyó su crisis a la disminución en las ventas, producto de la apertura de las importaciones. “Los bajos precios de los productos importados, sumado a una calidad similar a la ofrecida por Panpack y la altísima carga impositiva de producir en Argentina, hacen que el producto de la empresa no pueda competir con los importados o lo nacionales producidos en ‘talleres clandestinos’”, argumentó. En los que respecta a salarios, la empresa aseguró que cancelará los sueldos adeudados y las indemnizaciones, aunque por el momento no se establecieron plazos concretos para efectivizar esos compromisos. Panpack es una empresa de capitales nacionales, dedicada a la fabricación de bolsas, telas y cordelería para el agro, principalmente, para la distribución de azúcar, papa y cebolla, entre otros productos agrícolas. De hecho, era una de las principales proveedoras de bolsas para los ingenios azucareros de la provincia. Toda su producción se realizaba en la planta de 20.000 metros cuadrados (m2) que tiene la empresa en Los Nogales. Allí, se fabricaban mensualmente más de 3 millones entre telas y bolsas, y 5000 kilos de cordelería. Sin embargo, la sequía que azotó al campo y que afectó la actividad de muchos de sus clientes, sumado a una mayor apertura comercial, pusieron en jaque la capacidad productiva de la empresa, que no solo proveía al mercado interno, sino a algunos países de la región. Panpack es, a su vez, controlante de Coresa S.A., empresa que también quedó alcanzada por el proceso concursal, ya que la presentación fue realizada de manera conjunta por ambas compañías. Con una planta de 10.000 m2 ubicada en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, la controlada fabrica más de 1 millón de bolsas y 20.000 Big Bags (contenedores industriales) por mes.