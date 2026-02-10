Cresud, la firma agropecuaria de los Elsztain, cerró el primer semestre de su año fiscal con una ganancia cercana a los $ 194.000 millones, alrededor de u$s 135 millones. De esta forma, la empresa -cuyo balance va de julio a junio de cada año- revirtió las pérdidas que había registrado 12 meses antes, al 31 de diciembre de 2024 ($ 28.851 millones). La razón fundamental fueron los resultados positivos de IRSA, el holding inmobiliario del que Cresud es el mayor accionista, con el 52 por ciento. “Este mayor resultado se explica principalmente por la ganancia por cambios en el valor razonable de las propiedades de inversión del negocio de propiedades urbanas e inversiones (IRSA)”, explicó. En términos operativos, del ebitda total de Cresud en el semestre, $ 137.967 millones (una caída del 19%), la mayor parte se explicó por el desempeño del negocio de propiedades urbanas e inversiones, a través de IRSA, con $132.333 millones. En tanto, la actividad agropecuaria -el core de Cresud- aportó $ 15.350 millones. “En IRSA, observamos una evolución positiva en los segmentos de renta -centros comerciales, oficinas y hoteles- y se espera el inicio de las primeras obras de Ramblas del Plata en Puerto Madero Sur, junto con avances en otros desarrollos estratégicos que posicionan a la compañía en una nueva etapa de expansión. Con un portafolio diversificado de real estate rural y urbano, un management con amplia experiencia y un sólido track record en el acceso a los mercados de capitales, Cresud se encuentra en una posición privilegiada para capturar las oportunidades de este nuevo ciclo económico”, comunicó la empresa en la reseña informativa de su balance, firmado por su CEO, Alejandro Elsztain, hermano de Eduardo, titular de IRSA y uno de los empresarios más cercanos a Javier Milei. Y agregó: “El sector agrícola comenzó a beneficiarse de un entorno macroeconómico más previsible, con mayor certidumbre tras el resultado electoral de octubre y avances en el marco regulatorio. La reducción gradual de retenciones y la flexibilización cambiaria continúan generando condiciones más favorables para la inversión y la rentabilidad del sector”. “En el segmento ganadero, los precios continúan mostrando firmeza, impulsados por una mayor demanda internacional y un mercado local que acompaña esa tendencia. La hacienda mantiene valores por encima de la inflación, permitiendo sostener márgenes positivos, en un contexto de intensificación productiva y foco en eficiencia”, agregó. Durante el período julio-diciembre, el portafolio bajo manejo de Cresud estuvo compuesto por 728.017 hectáreas, de las cuales 289.634 son productivas y 438.383 son reservas de tierras distribuidas en los cuatro países de la región donde opera (la Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay). Según comentó la firma, a pesar de las escasas lluvias durante enero, la campaña avanza con buenas condiciones climáticas y precios internacionales de commodities estables, aún en bajos niveles históricos. En esta temporada, la compañía sembró 316.000 hectáreas en la región, 5,8% más que en la campaña anterior. “En la Argentina, alcanzamos una cosecha récord en trigo y estamos desarrollando los cultivos de verano con algunos desafíos climáticos, principalmente por falta de agua en ciertas zonas, aunque con señales de mejora en las últimas semanas. En este contexto, se espera que los rindes de soja se ubiquen en línea con lo previsto, mientras que el maíz temprano podría registrar alguna merma, aún sujeta a la evolución climática”, adelantó la empresa. “La actividad ganadera sostiene precios firmes de la hacienda, impulsados por una mayor demanda internacional y un mercado local que acompaña esa tendencia, permitiendo alcanzar muy buenos márgenes productivos”, dijo. En línea con su estrategia de los últimos años, Cresud indicó que seguirá optimizando costos y fortaleciendo su posición financiera. Para ello, la compañía prevé recurrir a distintas herramientas, como la emisión de deuda, programas de recompra de acciones, el pago de dividendos y eventuales ventas de activos, con el objetivo de sostener niveles adecuados de liquidez. De hecho, según informó, durante el trimestre, la empresa emitió Obligaciones Negociables (ON) en el mercado local por un monto de u$s 117,2 millones.