Que hará IRSA en el edificio que compró por más de u$s 20 millones frente al Alto Palermo

Después de más de dos meses de buscar comprador, un tradicional edificio del Gobierno de la Ciudad pasó a manos de IRSA, producto de una subasta electrónica que realizó el Banco Ciudad.

Tras resultar ganador, el grupo se prepara para darle un nuevo uso a este emblemático inmueble ubicado en la cuadra de enfrente del shopping Alto Palermo, también propiedad del holding que lidera Eduardo Elsztain, que administra otros 14 centros comerciales del país.

Se trata del edificio ubicado en la esquina de Beruti y Coronel Díaz, un punto estratégico del barrio de Palermo, donde funciona la Sede Comunal 14 con su Registro Civil y oficinas del poder judicial porteño.

IRSA pagó por él una suma de u$s 20,11 millones, u$s 111.000 más que el precio base del remate. Al tipo de cambio oficial -la cotización que tiene en cuenta la entidad bancaria para este tipo de operaciones- representa unos $ 2252 millones.

Así, le ganó la pulseada al otro oferente, el estudio Anchézar-Santagada, que, con una inversión de u$s 130 millones, lleva adelante la construcción de Line Ocampo, un emprendimiento residencial en el corazón de Barrio Parque que aspira a convertirse en el edificio más exclusivo de la Ciudad y ya tiene el 50% de sus unidades vendidas.

La compra se dio a las horas de que IRSA anunciara el lanzamiento del instrumento de inversión Toronto Trust Argentina 2021, junto con Banco Hipotecario, Banco de Crédito y Securitización, y Consultores Asset Management. Según Elsztain, "el valor del peso en términos reales está en mínimos históricos y debería estar comenzando un ciclo alcista". El fondo aceptará colocaciones en pesos, pero también en acciones de empresas argentinas y títulos de la deuda.



El destino que le dará IRSA al edificio

El edificio que IRSA adquirió funcionará como una prolongación del Alto Palermo, según pudo saber El Cronista. En principio, la intención es ofrecer un mix de comercios, viviendas para particulares y oficinas que se arrendarán.

"IRSA se encontraba interesado por este inmueble desde hacía tiempo. El espacio cumplirá la función de reserva de tierra, en una superficie ubicada a metros del Alto Palermo, una nave insignia para el grupo. Será una suerte de extensión del paseo de compras", comentó una fuente con conocimientos de la transacción.

IRSA resultó ganador del remate

De concretarse el layout de oficinas, el plan es alquilarlas. IRSA ya cuenta con las suyas en Catalinas, en la torre Della Paolera 200; además de una oficina temporal en el Edificio Philips, próximo al DOT Baires Shopping, en Vedia al 3800; y un centro de servicios compartidos en el Abasto Shopping.



La propiedad seguirá funcionando como sede del Gobierno de la Ciudad por un plazo de 30 meses, desde firmada la escritura, hasta que se reubiquen las dependencias alojadas allí. Es parte de un acuerdo de comodato establecido en las condiciones de venta.

El espacio consta de una planta baja, seis niveles y un subsuelo. La superficie edificada es de 8475,71 metros cuadrados. Según el Código Urbanístico, la parcela está caratulada como 'Unidad de Sustentabilidad de Altura Alta'. Permite edificar hasta 22,80 metros, que, sumando dos retiros, asciende a 29,80 metros, una altura que no varía significativamente de la actual. Por eso, en principio, se conservará la fachada y no se le harán cambios significativos al complejo.



Se conservará la fachada, sin cambios significativos

De esta manera, IRSA apunta a continuar agrandando el centro comercial. Con la compra del edificio lindero, ganó espacio y sumó 4000 metros cuadrados de superficie a sus más de 18.300 metros cuadrados. Tras las obras de ampliación, ya se inauguraron varios locales y está prevista la apertura de un renovado centro gastronómico para abril.

Entre los nuevos comercios, se encuentran los de las marcas deportivas Puma -con una tienda de 400 metros cuadrados- y Adidas, y la cadena de perfumería Rouge.

El remate del edificio

La subasta fue la tercera que desarrolló Banco Ciudad para esta propiedad. Anteriormente, hubo dos intentos de remate. El primero fue el 15 de diciembre y el segundo el 12 de enero. No hubo oferentes. Así y todo, el precio base no se modificó.

El metro cuadrado se ofreció a u$s 2359, una cifra similar al precio promedio de la zona cercana al Parque Las Heras, que ronda los u$s 2200, según fuentes consultadas del sector inmobiliario. IRSA terminó pagando u$s 2372.

La subasta fue la tercera que desarrolló Banco Ciudad para esta propiedad

La enajenación de la superficie fue autorizada por la Ley 4804, sancionada en noviembre de 2013 durante el segundo mandato de Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño. La norma tenía como objetivo reunir a las dependencias judiciales en una misma locación, en lo que sería la Ciudad Judicial, en el barrio de Barracas, un proyecto que finalmente no avanzó.