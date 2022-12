El lugar elegido por miles de argentinos para pasar año nuevo: cuesta u$s 2000 la noche

Uruguay es el fetiche de los argentinos y Punta del Este es la ciudad favorita, sobre todo para pasar fin de año, y para los que pueden. Con el impulso de promociones y descuentos, del otro lado del río, anticipan, pese al tipo de cambio desfavorable, un boom de argentinos para el próximo fin de semana.

Si bien la demanda para pasar algunos días que incluyan la noche de 'año viejo' arrancó en septiembre de forma anticipada, el boom se vivió en la segunda quincena de diciembre. "El clima de Mundial afectó favorablemente. Hubo una explosión de demanda en la última semana" , explicó Alejandra Covello, presidente de Covello Propiedades.

La diferencia en el tipo de cambio se siente. "Hoy nadie alquila más de una semana. El 90% de las reservas que tenemos es por siete días como máximo. De hecho, muchas de las reservas son solo para el fin de semana, es decir para estar en Punta del Este en Año Nuevo", agregó la empresaria inmobiliaria del otro lado del río.

Las fiestas impulsan la demanda de alquileres en Punta del Este

Según un informe de InfoCasas, el sitio de búsquedas de inmuebles más importante de Uruguay, para alquileres temporarios, el 31% de la demanda proviene de visitantes argentinos . "El número es similar al del año pasado, pero observamos que la estadía es mucho más acotada", explicaron.

CUANTO sale pasar fin de año en Punta del Este

Hoy lo más buscado son los alquileres económicos. "Hay mucha demanda de departamentos con valores de u$s 150 la noche, esa oferta es acotada, pero el abanico de opciones es muy amplio", remarcó Covello.

"Durante Fin de Año y la primera quincena de enero se espera una ocupación promedio del 90%, similar al año pasado", explicaron desde InfoCasas. El Argentino que suele veranear en Uruguay lo seguirá haciendo en los departamentos más lujosos.

Punta del Este atrae a los argentinos pese al tipo de cambio

Para este público los alquileres tienen un valor de entre u$s 1500 y u$s 2000 la noche. Es decir que en una semana, solo de alojamiento se necesitan por lo menos u$s 10.500.

Las opciones más baratas tienen un precio promedio de u$s 200, es decir que la opción más económica arranca en u$s 1400 la semana. A esto hay que sumarle el transporte y la vida del otro lado del río.

Un pasaje en Buquebus para pasar Fin de Año tiene un precio ida y vuelta por persona de $ 65.000 promedio. Y una cena se calcula en u$s 40 dólares por persona en un restaurante de nivel medio.

Ahora, un alojamiento en una ubicación privilegiada frente al mar con tres dormitorios tiene un valor para pocos. Un Penthouse en el moderno edificio Bonaire V sobre el mar, con amenities y detalles de categoría tiene un valor por noche de u$s 11.000, si se le suman los gastos de limpieza el valor para cuatro noche, incluyendo año nuevo, es de más de u$s 51.000 .

En febrero bajan los precios y crece la demanda de argentinos

"Los alquileres más exclusivos y de categoría ya se reservaron antes del Mundial. Hoy lo que vemos es una demanda explosiva pero en valores que ronda los u$s 200 la noche ", agregó Covello.

" La estadía promedio es de una semana o 10 días , esto se da sobre todo por el público argentino que acortó sus vacaciones producto del tipo de cambio desfavorable, lo que generará un recambio constante", remarcaron desde InfoCasas.

Dónde está la oportunidad

Para los argentinos pasar la Fin de Año en Punta del Este es casi una parada obligada. Pero, en enero, sobre todo la segunda quincena, la demanda hoy es muy floja.

En febrero los precios bajan hasta un 30% por eso hay mucha demanda de argentinos para estas fechas

"Todo se concentra en la última semana de diciembre y la primera de enero. Allí hay gran cantidad de actividades y fiestas y los precios son más elevados. Ahora en febrero la baja de valores es considerable", explicó Covello.

Con precios hasta un 30% más económicos en el segundo mes del año no sorprende que la demanda para febrero sea constante. "Tenemos buen nivel de reservas para la temporada más baja, porque el clima es muy bueno y los precios son realmente más accesibles", finalizó la empresaria de bienes raíces.