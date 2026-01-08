Impulsadas por el cupo que el Gobierno asignó para importar unidades híbridas y eléctricas sin arancel, las marcas chinas de autos cuadruplicaron sus ventas en 2025, a más de 12.000 patentamientos.

El dato surge de un informe que realizó la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara), a partir de información del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (Siomaa).

Según analizó la entidad, que nuclea a las agencias oficiales de las automotrices, la tendencia se acelerará en los próximos años, en especial, por el inicio de producción de varias terminales chinas en Brasil.

Como el intercambio comercial de vehículos con ese país está regido por la Política Automotriz Común (PAC) del Mercosur, en ese caso, ya no será necesario un cupo que libere a esos autos del arancel extra-zona, del 35%. Independientemente, además, de si sus motores son eléctricos o convencionales (a combustión).

En 2025, la venta de autos 0 km sumó 612.178 unidades, el mejor año desde 2018, informó la semana pasada Acara. En ese escenario, el Gobierno de Javier Milei abrió cupos para importar hasta 50.000 coches híbridos y eléctricos con valor FOB tope de u$s 16.000 con arancel cero. Además de propiciar la adopción de nuevas tecnologías, el objetivo, dijo el Ministerio de Economía, fue ampliar la oferta e incentivar una rebaja de precios en el mercado local con esa mayor competencia.

Esto fomentó la llegada de nuevas marcas, en particular, chinas. Ya sea a través de distribuidores oficiales o, como ocurrió en algún caso, importadores particulares. También, hubo un desembarco directo de la propia automotriz, tal cual pasó con BYD, mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo, que se instaló en la Argentina con filial propia.

“ El mercado automotor argentino atraviesa una transformación estructural, impulsada por el crecimiento sostenido de las marcas de origen chino, que ya dejaron de ocupar un rol marginal para convertirse en protagonistas del recambio vehicular ”, observó Acara.

“ Hoy, operan en el país 23 marcas chinas, lo que evidencia una estrategia de expansión coordinada y de largo plazo ”, agregó.

En 2015, inicio de la serie que analizó la entidad, una sola marca, Chery -en ese momento, importada por Socma, de la familia Macri- explicaba prácticamente la totalidad del segmento, con 4872 patentamientos y un market share del 0,8%. Otras, como Lifan, tuvieron volúmenes marginales (tres unidades ese año).

Acara resaltó que, 10 años después, la veintena de marcas, si bien con ventas muy atomizadas, ya alcanzan el 2,2% del mercado total.

“ Este proceso no sólo refleja una mayor diversidad de oferta, sino también la conformación de un nuevo bloque competitivo que, de replicar los ritmos de crecimiento observados en algunas de las incorporaciones más recientes, podría comenzar a sumar volúmenes relevantes y ganar peso estructural en el mercado automotor argentino ”, señaló.

Según Acara, este fenómeno se explica por una combinación de factores: vehículos con mayor equipamiento tecnológico y precios competitivos frente a la oferta regional; y un crecimiento acelerado en los segmentos de mayor volumen, principalmente, SUV y pick-ups.

“ Las marcas que tuvieron mayor presencia el año pasado fueron BAIC, Haval, JAC, Jetour, Foton, DFSK y BYD, por lo que se indica que, para el próximo año, seguirán creciendo ”, mencionó.

“ En 2025, las marcas de origen chino acumularon más de 12.000 unidades, lo que representa un volumen casi cuatro veces superior al registrado en 2024 ″, reiteró. De ese total, destacó a BAIC, Haval, JAC y BYD por las “ trayectorias de expansión acelerada ” que muestran los datos.

BAIC, representada por el grupo Belcastro, pasó de 185 unidades en 2021, a 776 en 2024 y más de 4500 el año pasado. Por su parte, Haval, marca traída por Manuel Antelo, saltó de 280 en 2021 a más de 2600 en 2025. En tanto, JAC -marca actual de Socma- se expandió de 124 a 780 ventas. BYD, lanzada a mediados de octubre, superó las 670 operaciones en apenas dos meses y medio.

“ Este desempeño no responde únicamente a un efecto de base, sino que se apoya en un proceso de maduración de las marcas que ingresaron al mercado a partir de 2018, entre ellas, BAIC, Haval y JAC que, tras varios años de crecimiento gradual, alcanzaron en 2025 un punto de aceleración, marcando un cambio de escala en su presencia dentro del mercado automotor argentino ”, observó Acara.

“ Este crecimiento se explica, en buena medida, por el cambio de marco regulatorio y comercial. En particular, el impulso a la transición hacia tecnologías limpias, instrumentado a través de la eliminación de barreras arancelarias, ha operado como un canal efectivo para el ingreso de nuevas marcas ”, agregó.

Citó el Decreto 49/2025, que otorgó el cupo de 50.000 unidades sin arancel a modelos de hasta u$s 16.000 de valor FOB. “ En la práctica, este esquema ha favorecido especialmente a fabricantes chinos, cuyo posicionamiento de costos y portafolio de modelos electrificados se ajusta a ese rango de precios, habilitando una estrategia de entrada más agresiva en segmentos de acceso y acelerando su expansión en el mercado local, aun cuando la adopción de la electromovilidad, en términos de demanda final, continúe avanzando de forma gradual ”, indicó.

Por región, Acara destacó que la adopción de marcas chinas “ crece con fuerza en provincias de alto dinamismo comercial ”. Si bien en Tierra del Fuego, por ejemplo, el volumen es bajo, la penetración es la más alta que registraron en todo el país: 7,7%. Con mayor volumen y share por encima del 3% están la Ciudad de Buenos Aires, San Juan, Tucumán y Entre Ríos.

Con relación al potencial de crecimiento, la cámara de los concesionarios vaticina que “ la llegada de nuevas pick-ups electrificadas y de mayor tecnología, prevista para los próximos años, podría modificar aún más el equilibrio competitivo frente a marcas históricas del segmento ”.

Reseñó que fabricantes chinos -GWM (otra marca de Antelo), JAC y Maxus (Grupo Prieto)- ya lanzaron en la Argentina productos de la categoría de camionetas medianas (GWM Poer, JAC T8/T9 y Maxus T90).

“ La siguiente etapa del despliegue, proyectada para 2026-2028, incluiría variantes electrificadas y más sofisticadas -por ejemplo, futuras versiones con opciones eléctricas o híbridas de pick-ups medianas- que buscan competir más directamente en segmentos claves del mercado, tanto por equipamiento como por tecnología y eficiencia energética ”, apuntó.

En tal sentido, el informe de Acara prevé que esto refleja que las marcas chinas “ no sólo están expandiendo su participación en segmentos tradicionales, sino que también están aprovechando tendencias de transición tecnológica para introducir vehículos con mayor valor agregado, intensificando la competencia sobre líderes históricos de marcas tradicionales ”.

“ El período 2026-2030 podría mostrar una mayor consolidación del proceso de crecimiento que vienen registrando las marcas chinas en la región. La instalación de nuevas capacidades productivas en Brasil y el avance de sus redes comerciales en la Argentina son factores que podrían incidir en la dinámica del mercado durante los próximos años ”, pronosticó.