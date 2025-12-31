Con las 23.997 unidades de diciembre, un 10,3% más que igual mes del año previo, el mercado automotor cerró 2025 con un total de 612.178 patentamientos, crecimiento del 47,8% contra 2024, informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

De esta forma, las ventas de autos 0 km tuvieron su mejor performance desde 2018, cuando habían sumado 802.992 registros.

Sin embargo, en aquel momento, la curva era descendente: la crisis financiera que sacudió a la administración de Mauricio Macri ese año paralizó a la industria automotriz en el último trimestre, lo que hizo que el mercado fuera 10,9% inferior a las 900.942 unidades de 2017, el pico durante el mandato del ingeniero. Hijo dilecto del sector, el antaño delfín de Socma se había ilusionado con superar bajo su gestión el anterior récord -más de 955.000 en 2013- y superar el millón de ventas después de 2020.

En cambio, después del cimbronazo que fue el ajuste cambiario del primer trimestre de gobierno de Javier Milei, el mercado automotor empezó a recuperarse a mediados de 2024. Ese año finalizó con una caída del 7,9%, a 414.041 vehículos. Entre enero y marzo, el derrumbe llegó a superar el 30% e, incluso, rozar el 40 por ciento.

Varios factores explicaron esa recuperación. Uno fue la estabilización de la inflación. Otro, la del dólar. En tercer lugar, la mayor oferta de modelos, tanto en variedad como en cantidad. Esto fue porque la normalización cambiaria y de comercio exterior permitió que las marcas recompongan una oferta que había estado muy sesgada en los años previos.

Por ejemplo, vehículos de entrada de gama -es decir, los más baratos- que habían dejado de venderse en el país porque eran importados. Esa mayor variedad generó una competencia que también ayudó a contener e, incluso, bajar precios que, a su vez, se vieron beneficiados por quitas de impuestos, como el PAIS primero, y alivios en el tributo interno a los automóviles, después.

Sin embargo, uno de los factores que más gravitó fue la recuperación del crédito. Tras las bajas de tasas que hubo en 2024, las ventas de autos 0 km con crédito promediaron la mitad de los patentamientos totales en 2025.

Después de un arranque de año con crecimientos por encima del 100%, el mercado tuvo dos caras: un primer semestre pujante y un segundo de desaceleración y, luego, freno. La volatilidad financiera -subas de dólar y tasas- que hubo por la incertidumbre política del proceso electoral hasta los comicios de octubre hizo que el mercado cayera interanualmente dos meses consecutivos. Hasta que, según los datos de Acara, en diciembre esa inercia recuperó impulso.

De cara a 2026, las terminales proyectan un piso de crecimiento del 10%. Es decir, hacia unas 680.000 a 700.000 unidades. El mismo cálculo con el que habían iniciado 2025 y que terminó siendo conservador, a la luz de los resultados.

Por marca, el liderazgo del año fue para Toyota, con 97.081 patentamientos, una cuota del 16,8% del mercado. Décimas por encima de Volkswagen: 94.436 y 16,3% de share. Completó el podio Fiat: 74.752 patentamientos, una participación del 12,9 por ciento.

Por terminal, la número uno resultó Stellantis: 180.872 ventas, entre sus marcas Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM y DS. Un market share del 30,5 por ciento.

En tanto, la Toyota Hilux fue el vehículo más vendido del año: 30.768 patentamientos. Superó al Yaris, también de la japonesa, que registró 30.150 unidades. Desplazaron al líder histórico, el Fiat Cronos (29.905), y al Peugeot 208 (29.092). En los últimos años, los modelos de Stellantis -ambos, de producción nacional- habían hecho el 1-2 en el ranking.

Párrafo aparte merecen las marcas chinas, la gran novedad del año. Beneficiadas por los cupos para importación de vehículos híbridos y eléctricos sin arancel, tuvieron crecimientos de tres dígitos en la mayoría de los casos, con empresas que no sólo venden ese tipo de vehículos. Los datos de Acara muestran que la marca china más vendida fue BAIC, con 4578 patentamientos. Segunda estuvo Haval (2628) y tercera, Chery (944).